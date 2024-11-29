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辛苦了！年末好好犒賞自己　北捷燈箱廣告給你各種idea

▲辛苦一整年！年末好好犒賞自己，北捷燈箱廣告給你各種idea。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

今年辛苦一整年，到了年底當然要好好犒賞自己，不知道要犒賞自己什麼嗎？搭乘台北捷運時給你各種idea，走進市政府站，就好想出國玩，從電視牆到手扶梯，國泰航空超大版位攻佔通勤族視野，國泰世華亞洲萬里通聯名卡，海外消費限時享2倍里數，為你的年末旅程加碼！

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼搭乘捷運時不要當低頭族，抬頭看燈箱廣告，掌握最新資訊。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

今年搭飛機、明年換郵輪，MSC榮耀號2025春夏航線，從登船開始就奢華滿分，早鳥優惠帶你搶先登船，若是出不了國也沒關係，IKEA讓你在家安心當「躺平族」，總是睡不飽的你，可以放鬆好好睡一覺，在家也能享受最棒假期，另外，來場電影也是不錯選擇，年度壓軸大片《魔法壞女巫》來襲，來到中山站忍不住停下來觀看，百老匯經典搬上大銀幕，伴隨魔法般的音樂，帶你瞬間進入奧茲國。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲MSC榮耀號2025春夏航線，早鳥優惠帶你搶先登船。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲年度壓軸大片《魔法壞女巫》來襲，讓通勤族經過中山站時，會忍不住停下來觀看。

帥氣男星「修杰楷」現身板南線捷運車廂，提醒65歲以上長者接種PCV，遠離重症不肺力，車廂內全方位包覆版面，讓通勤族每次搭乘都收穫滿滿，另一位帥氣男星「李李仁」在市政府站，提醒大家天氣忽冷忽熱，免疫系統快Hold不住時，小心皮蛇找上門，提前預防，才能High得安心。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲帥氣男星「修杰楷」現身板南線捷運車廂，提醒65歲以上長者接種PCV。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲男星「李李仁」在市政府站，提醒大家天氣忽冷忽熱，小心皮蛇找上門。

而在市政府3號出口，New Balance強烈的視覺效果，告訴你，從跑起那刻開始，你就是獨一無二 Run your way 的贏家！誰說冬天一定要穿得很厚重，市政府站保暖升級，UNIQLO全新冬季外套，輕到像空氣、暖到不想脫，一秒對抗台北濕冷天氣。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲市政府3號出口，New Balance滿版包覆的視覺效果相當強烈。

冬天跟著女神Hanni穿上秋冬神靴UGG，溫暖又時尚，不論市政府或忠孝復興站，出站一秒get到韓系冬季穿搭靈感，冬天到了嘴唇容易乾裂嗎，男神歌手鼓鼓現身忠孝新生站，推薦德國小甘菊經典修護唇膏，輕鬆打造ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ雙唇，讓迷人魅力隨時在線。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲忠孝復興站「動感燈箱」閃亮登場，讓通勤族感受到時尚魅力。

忠孝復興站「動感燈箱」閃亮登場，一一照亮每個細節超吸睛，穿上ECCO STREET ACE系列，讓你隨時變身時尚ACE，年底也要超前部署聖誕節禮物，經過忠孝復興站轉乘通道，滿版的中國信託遠東SOGO聯名卡，你的購物最佳神隊友，優惠滿滿、聰明消費不手軟。

▲家外媒體。（圖／記者劉亮亨攝）

▲搭乘高鐵時，也能掌握到最新最夯的新資訊。

另外，搭乘高鐵時，也能掌握到豐富的新資訊，像是出入口附近的燈箱、大型牆面壁貼等等，搭乘北捷和高鐵時，把最新最夯資訊一把抓，心動不如馬上行動，好好犒賞自己吧！

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