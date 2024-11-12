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北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

▲▼台北市議會交通委員會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北捷運公司赴北市議會交通委員會專案報告。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

北捷今（12日）赴議會交通委員會針對投資成立北捷遊憩事業公司一事進行專案報告。有議員質疑，根據報告，成立遊憩公司能做的事，現在不能做？也有議員支持，但認為股權、事業體的分配要調整，最後委員會召集人徐弘庭議員表示，此案交由委員會做預算處理，並提醒捷運公司要盡可能說服議員，「不然前景堪慮」。北捷總經理黃清信說，會再參考國外案例，加強對議會的論述與說明。

北捷表示，未來成立遊憩事業公司後，總公司回歸運輸本業，各項不同之商業領域進行專業分工，另以專業組織營運。參考國外鐵道業者投資成立獨立之遊憩事業子公司，建立鼓勵創新商業模式及追求績效之管理制度，引進專業人才，提供市民豐富創新之體驗，提升經營效率及降低成本，充實市庫。

議員陳炳甫表示，他支持應該要拆開（遊憩事業），但認為貓纜應該留在裡面，捷運公司不要用娛樂事業，但貓纜算是大眾運輸，遊憩公司下面有一個大眾運輸很奇怪。他還提到，一直強調股權的問題，為什麼北捷要60%？之前代管說很辛苦，現在拆開，留個20%給北捷分潤差不多。

陳炳甫也提到，以鐵道專業總經理來領導娛樂公司，本來就會比較疲弱一點，希望未來能有更專業的人來領導，但是娛樂公司不應該把貓纜納入。

議員趙怡翔說，從報告看不出來，子公司對於民眾或遊客利益的部分，未來做這件事情可以承諾會帶來什麼變化？讓市民有感受、可以共同支持這個方向是對的？議員林延鳳則質疑，貓纜結合觀光資源、結合校外教學，這些現在不能做？

北捷總經理黃清信說，子公司成立，市民的需求或考量一定會考慮。北捷表示，未來貓空會結合在地觀光資源，推出貼近大自然深度旅遊，目前是用卡片的方式，未來計畫發行QR Code，未來上山後的交通可以一票到底，不限里程可以搭纜車、公車，也可以開發校外教學、企業團客、中南部旅遊等。

後續纜車系統也可以做營運顧問，或是相關零組件代理工作；另外，有QR Code之後，國外通路進來也方便使用。在地的指南宮廟宇文化、特色茶餐等，可以跟不同旅遊業者合作推出套裝行程。

在小巨蛋部分，主要是後續可以引進比較專業的團隊，大型劇場經營模式以及主題式活動，比較多元。還有軟硬體提升，民眾場館體驗也跟著提升。此外，也能發展產業的上下游，小巨蛋幾年的經營，活動策劃、燈光、音響、舞台等，都是可以努力的方向。冰上樂園可以做包場、不同主題的經營，拓展客源需求。

兒童樂園部分，會打造「夜經濟」，晚上時段有一些主題，例如主題餐廳、摩天輪夜間活動等可以引進，也能與知名國際IP合作打造主題園區，配合行銷宣傳創造話題。未來引進專業顧問與人才，園區體驗會做進一步提升，希望未來可以打造成國際品牌。

交通委員會召委、議員徐弘庭說，看起來議員分兩派，有些支持、有些不支持，後續就交由委員會做預算處理，後續進大會討論。他提醒捷運公司，要提出說法，盡一切所能說服議員，不然前景堪慮，且也要求北捷跟府級好好商量以後要往哪個方向走。

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