北捷紅線一男子突崩潰踢車門、哭吼　乘客嚇到膽顫心驚

▲北捷男子失控。（圖／翻攝threads／lbc_12_14）



記者陳家祥／台北報導

有網友在社群平台threads上分享，今（26日）台北捷運上有民眾因不明原因情緒失控，大力拍打狂踹車門、哭喊等脫序行為，引發其他乘客的驚恐。對此，北捷表示，這事件發生在上午7點多，捷運紅線紅樹林站往象山站的方向，該旅客有踢車門行為，雖未妨礙列車運行及設備正常運作但有影響行車安全之虞，若屢勸不聽，依法最重可開罰7500元。

台北捷運公司表示，今（26日）上午7點多，行控中心持續監控列車運轉時，紅樹林站往象山站方向一部列車，行車專員回報有旅客按壓對講機通知車上有旅客情緒激動，行控中心請站長及保全上車處理，後續保全陪同搭車至奇岩站下車。未影響營運。

北捷說，依網友影片，旅客有踢車門，雖未妨礙列車運行及設備正常運作，但如其行為有影響行車安全之虞，若不聽勸止，可依大捷法第50條第1項第14款：於月台上嬉戲、跨越黃色警戒線，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，或為其他影響作業秩序及行車安全之行為，裁處1500元以上，7500元以下罰鍰。

北捷呼籲，旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。