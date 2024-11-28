又是洩密！律師淪毒梟「幕後黑手」通風報信滅證　檢調兵分5路搜索

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

妨害司法！台北地檢署偵辦一起毒郵包案，發現陪偵律師張秉鈞涉將偵查內容洩露給未落網的運毒集團成員，協助其刪除手機關鍵證據，意圖規避法律追訴。北檢今（28）日指揮調查局台北市調查處持搜查票前往張的住處等共5處執行搜索，並約談3名證人，全案依洩密等罪偵辦。

▲台北地檢署偵辦一起毒品案時，從運毒集團成員中發現律師張秉鈞（紅圈）涉陪偵時，相內容洩露給其他成員，以此逃避法律追究。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，本案涉及國外運送二級毒品大麻花至台灣，運毒集團利用郵包方式進行交易，案件發動搜索後，1名集團成員被查扣的手機意外發現，陪偵的律師張秉鈞疑暗中向未落網的集團成員通風報信，提醒刪除手機內的犯罪交易證據，以逃避法律制裁。

▲律師張秉鈞一臉無奈被帶到台北地檢署接受問訊。（圖／記者黃宥寧攝）

為釐清案情，北檢於今（28）日指揮調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的住所、律師事務所，以及運毒集團3名成員的相關地點，共計5處搜索，並依《刑法》第132條洩密罪及第164條隱避犯人罪，將張秉鈞以被告身份進行約談，並傳喚3名證人到案說明，目前漏夜偵訊中。

律師張秉鈞並非首次躍上媒體版面，先前《鏡週刊》報導指出，立委徐巧芯的大姑劉向婕與其夫君杜秉澄捲入洗錢案期間，涉案成員林于倫爆料，徐巧芯的婆婆曾替他委任張秉鈞辯護，還致電給其妻說：「向婕不能吃苦！」要求林于倫頂罪，可由劉家付律師費，林于倫妻子拒絕這樣的安排，火速更換律師，證明自己的清白。