　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是洩密！律師淪毒梟「幕後黑手」通風報信滅證　檢調兵分5路搜索

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

妨害司法！台北地檢署偵辦一起毒郵包案，發現陪偵律師張秉鈞涉將偵查內容洩露給未落網的運毒集團成員，協助其刪除手機關鍵證據，意圖規避法律追訴。北檢今（28）日指揮調查局台北市調查處持搜查票前往張的住處等共5處執行搜索，並約談3名證人，全案依洩密等罪偵辦。

▲▼ 張秉鈞律師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北地檢署偵辦一起毒品案時，從運毒集團成員中發現律師張秉鈞（紅圈）涉陪偵時，相內容洩露給其他成員，以此逃避法律追究。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，本案涉及國外運送二級毒品大麻花至台灣，運毒集團利用郵包方式進行交易，案件發動搜索後，1名集團成員被查扣的手機意外發現，陪偵的律師張秉鈞疑暗中向未落網的集團成員通風報信，提醒刪除手機內的犯罪交易證據，以逃避法律制裁。

▲▼ 張秉鈞律師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲律師張秉鈞一臉無奈被帶到台北地檢署接受問訊。（圖／記者黃宥寧攝）

為釐清案情，北檢於今（28）日指揮調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的住所、律師事務所，以及運毒集團3名成員的相關地點，共計5處搜索，並依《刑法》第132條洩密罪及第164條隱避犯人罪，將張秉鈞以被告身份進行約談，並傳喚3名證人到案說明，目前漏夜偵訊中。

律師張秉鈞並非首次躍上媒體版面，先前《鏡週刊》報導指出，立委徐巧芯的大姑劉向婕與其夫君杜秉澄捲入洗錢案期間，涉案成員林于倫爆料，徐巧芯的婆婆曾替他委任張秉鈞辯護，還致電給其妻說：「向婕不能吃苦！」要求林于倫頂罪，可由劉家付律師費，林于倫妻子拒絕這樣的安排，火速更換律師，證明自己的清白。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
被問HYBE房時爀…NewJeans冷回「對他無話可說」
U12中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持
六日要開會惹議！　洪申翰與召委溝通後改口「下周一再進行」
高雄鹽酥雞情侶雙屍命案　女子友人：男友經常揍她
太慘！女歌手艾莎演唱會只賣出98張票　被迫取消
中華隊奪世界冠軍　「悍將榮耀」商品預購開跑
快訊／黃紹庭150萬交保　走出法院火速離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自拍不雅片驚見學生制服　中正預校震怒提告「維護師生名譽」

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍命案　女子友人：男友經常揍她

又是洩密！律師淪毒梟「幕後黑手」通風報信滅證　檢調兵分5路搜索

快訊／黃紹庭詐領助理費150萬交保　走出法院「只說4字」火速離開

快訊／國道3號南下324公里台南柳營段　5車追撞3人送醫

死亡車禍太多！爆高層暗示死因改「心肌梗塞」　萬華分局澄清了

雲端驚見國小女兒不雅照！淫男4度誘逼惡行曝光　重判8年徒刑

15歲少女工地宿舍遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救

前科男菜刀恐嚇百貨店長「我要搶劫」　搶3000+洋菸下場曝光

驚險片！聯結車猛撞「限高架搖晃砸下」　自小客差1秒就GG了

路易莎佈局全球 展店北士科

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

自拍不雅片驚見學生制服　中正預校震怒提告「維護師生名譽」

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍命案　女子友人：男友經常揍她

又是洩密！律師淪毒梟「幕後黑手」通風報信滅證　檢調兵分5路搜索

快訊／黃紹庭詐領助理費150萬交保　走出法院「只說4字」火速離開

快訊／國道3號南下324公里台南柳營段　5車追撞3人送醫

死亡車禍太多！爆高層暗示死因改「心肌梗塞」　萬華分局澄清了

雲端驚見國小女兒不雅照！淫男4度誘逼惡行曝光　重判8年徒刑

15歲少女工地宿舍遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救

前科男菜刀恐嚇百貨店長「我要搶劫」　搶3000+洋菸下場曝光

驚險片！聯結車猛撞「限高架搖晃砸下」　自小客差1秒就GG了

張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO 遭2度婉拒

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）」 防詐反賄劇場

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

陸前體操國手轉戰「情色主播」被抖音封殺　粉絲力挺：賺錢沒毛病

騰訊「致敬作」《荒野起源》　機械文明、弓箭少女，你想到誰了？

自拍不雅片驚見學生制服　中正預校震怒提告「維護師生名譽」

先探／AI引爆能源荒　能源股菜鳥封神榜

被問HYBE房時爀…NewJeans冷回「對他無話可說」　喊話想與閔熙珍一起

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍命案　女子友人：男友經常揍她

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

前台大名醫涉迷姦　3女業務提告結果出爐

淡北道路鐵柱打穿機車道　騎士閃不及摔傷

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

彰化警疑不堪霸凌走絕路　撫卹金額曝

隨母改嫁卻陷落地獄　小姊妹慘遭繼父性侵

客人問「有沒有0.3」　他被判關6個月

快訊／疑載有愛國者飛彈發射器…軍卡翻落邊坡釀2傷！

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　遺孀悲曝全家福照

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

即／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　繳回1455萬

即／高雄驚傳情侶雙屍命案！

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

孕婦違停遭罰控警未協助　警公布影片反擊

更多熱門

相關新聞

洪申翰被爆要公務員狂加班　徐巧芯批霸凌

洪申翰被爆要公務員狂加班　徐巧芯批霸凌

勞動部長何佩珊因霸凌案請辭下台，並由民進黨立委洪申翰接任，未料卻傳出上任首周就要求同仁於周末報告相關業務，更要求同仁對此事噤聲。國民黨立委徐巧芯今（28日）對此批評，洪申翰一上任勞長就霸凌公務員，「一張嘴巴說的好勞權，實際上勞工、公務員是心裡最軟的一塊肉」。

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

告館長賭博！簡舒培、陳賢蔚怒轟：割開球迷傷口的兇手

告館長賭博！簡舒培、陳賢蔚怒轟：割開球迷傷口的兇手

豪門媳「外姓人」被逼過戶遺產！律師曝1招

豪門媳「外姓人」被逼過戶遺產！律師曝1招

北市男加入投資群組要匯20萬　行員報警攔阻

北市男加入投資群組要匯20萬　行員報警攔阻

關鍵字：

台北地檢署律師洩密運毒成員徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

U12台灣1:0退日本晉級冠軍戰！

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

本土劇男神認愛一年多分手了！

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

快訊／NewJeans宣布「今晚12點起正式解約」

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面