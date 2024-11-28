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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

▲▼外交部長林佳龍 外交委員會 答詢 總統出訪過境美國 CPTPP 等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容疑涉霸凌，部會處理方式引發非議。而公部門近期也出現一股「吹哨」風潮，各式霸凌案檢舉不斷冒出。藍委徐巧芯今（28日）質詢時就透露，自己接到三起霸凌案的陳情，包含要替代役摸毒魚、歐洲司「咆嘯帝」及性騷案，徐當面要求外交部長林佳龍重啟調查。林也允諾，有新事證當然可以再做檢討，委員提供資料我們會儘快調查。

徐巧芯質詢時詢問部會霸凌事件，徐表示，自己收到三件霸凌投訴，希望外交部詳加調查。首例有被立案的，2022年到2023年有一位外交替代役，陳情到國合會帛琉技術團，調查結果卻大事化小。當時檢舉人說，帛琉技術團技師讓役男接觸有毒臭肚魚，雖然說是經過駐團技師同意、讓役男體驗，且跟該員組織業務完全無關，也有役男被刺傷，且帛琉醫療資源不比台灣，這件事是否合理？

徐指出，檢舉人也說國合會在沒證據情況下，指控役男隨意便溺，且惡意在社群媒體集體霸凌，當時調查認為，國合會跟駐帛琉技術團並未發現相關貼文，但是發在個人臉書上，沒有實質證據，技術團團長就如此指控役男，還邀請同仁霸凌，這件事情不了了之，但有同梯經過勞動部霸凌事件後希望重啟調查。

林佳龍回應，如果程序上可以的話，但因為經過相當長一段時間，現在人事已經...。如果有新事證當然可以再做檢討。

徐巧芯續指，本部歐洲司某位長官，所有部門員工都非常害怕，有非常多投訴，在內部經常立意良善的大聲溝通、送接機帶路稍有不順就會咆嘯同仁、被稱為歐洲司「咆嘯帝」，晚間11點多還在傳訊息交辦任務、瘋狂開會但公文拖延批閱，導致同仁都要加班等候，這些事情有名到其他司的同仁都知道，陳情者非常多人，外交部是否展開調查，並於一周內提供報告。

林佳龍回應，剛剛詢問同仁，這一案有展開調查。

徐巧芯大驚「難怪」，展開調查後可能對相關同仁有更大壓力，就像謝宜容事件一樣，這起調查可能也遇到同樣的狀況，具體情況私下談，不要讓這些公務人員暴露，希望外交部可以要求對方，不要讓公務人員擔心被報復、懲處。

徐巧芯也提到最後一案　外交部洛杉磯辦事處林姓組長性騷何姓女雇員，因為何女中文不好，洛杉磯辦事處說這是語言溝通落差、沒有惡意只是溝通誤解，讓當事人主動撤告，該組長調回台灣順利退休，外交部也沒有進一步調查，近期收到陳情希望重啟調查。

徐巧芯指出，因為當時負責督導的副處長為包庇加害人退休，堅決不召開性平會，並引誘受害者天價賠償、提告其他同事，塑造受害者有妄想症假象，更迫害受害人撤回申訴，否則要辭退，更命令全體職員不得為受害者作證、要求大家一起抹黑，讓家境清寒的受害者求助無門。林副處長2022年高升檀香山處長，這件事情不是在林部長任內，但既然被害者有提出新事證，是否重啟調查。

林佳龍表示，有關第一案，外交部還未接到陳情，委員提供資料我們會儘快調查，第二案正在處理中，第三案部分，最近有調整人事，檀香山處長應該回來了，請委員先提供資料，最近這些事情更喚起大家對於性騷、霸凌的霸凌意識，今年七月就有收到委員的反映，有不斷開會暢通保密申訴管道、有效課責跟加強宣導，近期也再次發函外館提醒。
 

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