快訊／陪偵律師「洩密毒梟」助滅證　北檢複訊70萬交保

妨害司法！台北地檢署偵辦一起毒郵包案，發現陪偵律師張秉鈞涉將偵查內容洩露給未落網的運毒集團成員，協助其刪除手機關鍵證據，意圖規避法律追訴。北檢今（28）日指揮調查局台北市調查處持搜查票前往張的住處等共5處執行搜索，並約談3名證人，全案依洩密等罪偵辦。