快訊／陪偵律師「洩密毒梟」助滅證　北檢複訊70萬交保

▲台北地檢署日前偵辦一起毒品案，從運毒集團成員中發現律師張秉鈞（紅圈）涉陪偵時，將偵辦內容洩露給其他毒販集團成員，以此逃避法律追究。（圖／記者黃宥寧攝）
記者黃宥寧、趙蔡州／台北報導
台北地檢署近日偵辦一起國際毒郵包案，發現陪偵律師張秉鈞涉將偵查內容洩露給未落網的運毒集團成員，協助成員刪除手機關鍵證據，意圖規避法律追訴，涉嫌違反刑法洩密罪，檢調28日指揮調查局人員持搜查票前往張秉鈞住處等共5處執行搜索，帶回張秉鈞與另外3名涉案人，複訊後諭令張秉鈞70萬元交保，限制出境。
▲台北地檢署日前偵辦一起毒品案，從運毒集團成員中發現律師張秉鈞（紅圈）涉陪偵時，將偵辦內容洩露給其他毒販集團成員，以此逃避法律追究。（圖／記者黃宥寧攝）
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台北地檢署近日偵辦一起國際毒郵包案，發現陪偵律師張秉鈞涉將偵查內容洩露給未落網的運毒集團成員，協助成員刪除手機關鍵證據，意圖規避法律追訴，涉嫌違反刑法洩密罪，檢調28日指揮調查局人員持搜查票前往張秉鈞住處等共5處執行搜索，帶回張秉鈞與另外3名涉案人，複訊後諭令張秉鈞70萬元交保，限制出境。
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