祖克柏封殺後求和？感恩節前夕跟川普在海湖俱樂部共進晚餐

▲川普2019年9月曾在白宮接見祖克柏。(圖/翻攝自X)

文/中央社

社群媒體巨擘Meta執行長祖克柏今天與美國總統當選人川普在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)共進晚餐,據川普顧問表示,祖克柏「希望支持美國國家復興」。

法新社報導,現年40歲的科技億萬富豪祖克柏(Mark Zuckerberg)一直在小心翼翼地試圖修復與川普的關係。Meta旗下擁有臉書(Facebook)、Instagram及Whatsapp。

多年來,兩人關係一直很緊張。2021年1月6日美國發生國會大廈遇襲事件後,臉書成了封殺川普帳號的社群媒體平台之一。

Meta發言人今天表示:「馬克(祖克柏名)對於能受邀與川普總統共進晚餐,並有機會與其團隊成員會面討論新政府相關事宜,感到十分感激。」

發言人在聲明中補充說,這是美國創新未來的重要時刻。

???? BREAKING: Mark Zuckerberg Met Trump at Mar-a-Lago!



Zuck visited Trump's Florida estate on Wednesday and reportedly wants to support "national renewal"



Should Zuck be trusted? pic.twitter.com/ruPbr5BvV4