祖克柏封殺後求和？感恩節前夕跟川普在海湖俱樂部共進晚餐

▲川普2019年9月曾在白宮接見祖克柏。（圖／翻攝自X）

文／中央社

社群媒體巨擘Meta執行長祖克柏今天與美國總統當選人川普在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）共進晚餐，據川普顧問表示，祖克柏「希望支持美國國家復興」。

法新社報導，現年40歲的科技億萬富豪祖克柏（Mark Zuckerberg）一直在小心翼翼地試圖修復與川普的關係。Meta旗下擁有臉書（Facebook）、Instagram及Whatsapp。

多年來，兩人關係一直很緊張。2021年1月6日美國發生國會大廈遇襲事件後，臉書成了封殺川普帳號的社群媒體平台之一。

Meta發言人今天表示：「馬克（祖克柏名）對於能受邀與川普總統共進晚餐，並有機會與其團隊成員會面討論新政府相關事宜，感到十分感激。」

發言人在聲明中補充說，這是美國創新未來的重要時刻。

???? BREAKING: Mark Zuckerberg Met Trump at Mar-a-Lago!



Zuck visited Trump's Florida estate on Wednesday and reportedly wants to support "national renewal"



Should Zuck be trusted? pic.twitter.com/ruPbr5BvV4 — Publius (@OcrazioCornPop) November 28, 2024

目前尚不清楚川普的親密盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是否也一同享用這頓晚餐；自大選以來，馬斯克經常出現在海湖俱樂部。

前白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）今天對福斯新聞（Fox News）說，祖克柏「非常明確地表示，他希望成為我們在美國各地看到這項變革的支持者和參與者」。米勒將出任負責政策計畫的白宮副幕僚長。

米勒接受電視訪問時說：「他明確表示，他希望支持川普總統領導下的美國國家復興。」

儘管在川普的第一個任期內謹慎行事，但科技巨頭很快就對共和黨贏得選舉表示讚賞，並向川普表達祝賀，包括祖克柏。

在大選之前，祖克柏停止了與選舉相關的慈善事業，Meta也修改演算法以減少政治內容。

祖克柏先前曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐獻大量資金，資助致力支持美國選舉基礎設施的非營利組織

川普在2020年大選輸給現任總統拜登，謊稱這些捐款是左右選舉陰謀的一環。