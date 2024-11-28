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川普揮關稅大刀　加拿大研擬對美實施「報復性關稅」反制

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲針對川普喊出的關稅大刀措施，加拿大總理杜魯道與各省領袖進行緊急視訊會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普喊出對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，如今加拿大一名政府人員27日透露，加拿大已經在研究可能對美國進口商品徵收報復性關稅。此人強調現階段尚未做出任何最終決定，但為可能發生的情況做足準備，開始考慮對部分商品徵收關稅反制。

美聯社報導，川普在先前總統任內徵收高關稅時，其他國家實施報復性關稅反制，像是加拿大2018年宣布對美國徵收新關稅，作為美國針對加拿大鋼鋁新稅的回應。針對川普喊出的關稅大刀措施，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與各省領袖進行緊急視訊會議。

加拿大是美國36州最大出口目的地，每日約有價值近36億加幣的跨境商品與服務，美國約60%原油進口來自加拿大，約85%美國電力進口來自加拿大。加拿大也是美國最大鋼鐵、鋁、鈾的國外供應商。

此前，川普威脅宣稱，若加拿大與墨西哥不阻止所謂的毒品、移民跨境移動，將在一上任之後對加墨進口產品徵收25%關稅。

數據顯示，美國邊境巡邏隊今年10月在墨西哥邊境逮捕5萬6530人，在2023年10月至2024年9月期間，美國在加拿大邊境逮捕2萬3721人，這也意味著美墨邊境的非法移民問題似乎遠高於美加邊境。對此，加拿大官員提到，把加拿大拿來和墨西哥混為一談並不公平，但願提供資源並與川普政府合作，減少來自加拿大的人數。

在此之際，川普27日透過社群平台Truth Social發文表示，已與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對話，「墨西哥將阻止人們前往我們的南部邊境，即刻生效。這將大大有助於制止對美國的非法入侵，感謝！」但尚不清楚這是否能讓墨西哥擺脫關稅威脅。

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