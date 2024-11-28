馬斯克未上任先公布「裁員黑名單」！　政府雇員剉咧等：考慮辭職

▲ 川普任命馬斯克擔任部長，負責削減政府開支。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克獲總統當選人川普提名擔任新設的「政府效率部」（DOGE）部長，任務是削減政府不必要開支，而他近日在自家社群平台X上似乎提前預告上任後將開除的黑名單，令政府雇員人心惶惶。

CNN報導，馬斯克上周在X轉發2則針對4名氣候問題相關女性公職人員的貼文，公開其姓名與職稱，雖然這些資料皆屬公開資訊，但她們的角色多屬幕後，非直接面對公眾，原先鮮為人知，卻因馬斯克轉發累積數千萬次觀看。

4人因此遭到網路輿論攻擊，其中至少一人已刪除社交媒體帳號，其他員工也開始擔心成為下個目標。幾名現任聯邦雇員向CNN表示，馬斯克的行為讓他們擔心受到威脅，包括人身安全危險，甚至考慮辭職。

美國政府僱員聯合會（AFGE）代表230萬聯邦文職雇員中逾80萬人，主席凱利（Everett Kelley）抨擊，馬斯克的目的是在政府員工間「散播恐懼的種子」，「令他們感到害怕，不敢說出來」。

被馬斯克點名的4人包括美國國際開發金融公司（DFC）氣候多元化主任、能源部（DOE）氣候主管、衛生及公共服務部（HHS）環境正義與氣候變遷高級顧問、住房與城市發展部（HUD）氣候顧問，職務多與氣候變遷、乾淨能源與社區環保有關。

這些官員皆未回應或拒絕回應，相關部門也拒絕評論。該名DFC雇員工作重點是幫助低收入國家應對氣候變遷嚴重影響，馬斯克卻在轉發貼文時指責她「沒在做事」，引發眾多網友附和狂罵，還有人要求政府效率部削減類似職位。

事實上，這並非馬斯克首次以公開點名方式批評個人，過去就曾在X上針對獲任命為國家公路交通安全管理局（NHTSA）高級顧問的卡明斯（Missy Cummings），因卡明斯對特斯拉自動輔助駕駛技術持批判態度，呼籲進行監管。卡明斯後來受訪指控，她因馬斯克公開狙擊受到大量網友攻擊，包括死亡威脅，因此被迫搬家。

卡明斯透露，她已得知有聯邦雇員擔心日後被馬斯克開鍘選擇辭職，而她認為馬斯克公開點名的意圖便是恐嚇這類員工，在他出手之前逼迫他們主動辭職，「某種程度來說，他的計劃正在發揮作用」。

CNN訪問多名網路霸凌專家，其中一人指出，此舉帶來「令人難以置信又可怕的寒蟬效應」；另一人則稱對馬斯克轉發貼文「不意外」，形容這是網路霸凌的「經典模式」。但有幾名專家因擔心成為馬斯克目標，拒絕發表評論。