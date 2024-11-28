馬龍逛孔廟狂說「慢點！」　粉絲拿乒乓球拍許願！楊倩尬笑簽名

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師生來台展開9天8夜的參訪活動，今（28日）進入第二天參訪行程。面對粉絲親切問候，大陸奧運乒乓球金牌名將馬龍大多微笑揮手，不過下午逛孔廟已經無法淡定，擔心粉絲搶拍照跌倒，馬龍沿路提醒大家「慢點！慢點！」還有粉絲拿乒乓球球拍找奧運射擊冠軍楊倩，當下她尷尬一笑，還是親切的留下簽名，成為鏡頭外有趣插曲。

▲馬龍、楊倩受到台灣民眾熱烈歡迎。（圖／記者任以芳攝）

大陸高校師生訪台團今天進入第二天行程，上午前往政治大學交流，下午展開文化交流之旅，參觀林安泰古厝民俗館以及孔廟。獲得6枚奧運金牌的大陸乒乓球名將馬龍，以及東京奧運會射擊冠軍大陸運動員楊倩備受關注，走到哪都有追星粉絲，追著搶拍照、搶簽名。

雖然行程才走一天半，面對台灣粉絲問候，以及「我愛你」「你好帥」等呼喊，馬龍始終保持淺淺微笑，禮貌性向大家揮手致意，隨著人潮不斷增加，下午孔廟內外已經擠滿圍觀粉絲，超過上百民眾在現場守候，只為一睹球王風采。

到了三點半左右，馬龍一現身，現場人潮立刻暴動，馬辦工作人員適時拉開動線，讓陸生團和馬龍一行順利參訪，人潮實在太多，粉絲狂喊「馬龍我愛你」「歡迎來台灣」，現場氣氛超嗨，馬龍開始不淡定了。

▲馬龍擔心擁擠人潮跌倒，直說：慢點！慢點！（圖／記者任以芳攝）

粉絲幾乎「貼近」馬龍，粉絲群眾和攝影記者互相搶機位，場面一度混亂，幾乎擠成一團，馬龍擔心大家跌倒，開始狂說「慢點！慢點！」身旁剛好有位小女孩，他貼心扶一下孩子肩膀，接著又說「慢點！慢點」示意媒體記者和民眾要小心。

擁擠過程中，馬龍趁開路空擋幫小粉絲簽名，幸運的小女孩告訴記者，她當時向馬龍說，「我們全家都愛你！」於是獲得簽名，讓其他粉絲好羨慕，現場有不少人也帶了球拍、照片或是自製海報，特地到孔廟幫馬龍加油打氣。

▼ 馬龍幫小粉絲簽名。（圖／記者任以芳攝）

▲ 粉絲拿乒乓球拍請射擊冠軍楊倩簽名。（圖／記者任以芳攝）

奪下東京奧運會射擊冠軍的大陸運名將楊倩人氣也很旺，參訪孔廟期間不少粉絲要求合影，有位中年大叔突然拿出乒乓球拍許願，楊倩表情瞬間有點錯愕，尷尬的笑一下，十分親切完成簽名，成為鏡頭外有趣小插曲。

馬龍、楊倩一行參訪孔廟大約一個多小時，期間周邊粉絲一路包圍跟隨，捕捉奧運金牌名將身影，直到兩人與陸生團分別上車，粉絲在車下等待，揮手說再見，氣氛相當溫馨。

楊倩接受台媒聯訪時，稱讚台灣人十分善良，尤其和台灣學生交流覺非常的友好、熱情，彼此有加微信，希望大家可以成為很好的朋友，期待未來有更多的交流。

陸生團與馬龍、楊倩一行今天上午參訪政大，下午去林安泰古厝、孔廟。蕭旭岑也預告，馬龍明天29日下午赴文大交流，即將展現精彩球技，同時與學生面對面交流。訪問團預計與台灣七所高校的師生交流，之後參觀日月潭、台北故宮等多處歷史文化古跡。

▼ 馬龍所到之處都有粉絲跟隨 。（圖／記者任以芳攝）