陸生團仙女亮點！　清華女大生稱讚「台灣好親切」最想去日月潭

▲ 陸生團「仙女」成員彭弋航、 在東京奧運會拿下射擊冠軍大陸名將楊倩 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台展開9天8夜的參訪活動，今（28日）進入第二天參訪行程。除了大陸奧運金牌名將馬龍和東京奧運會射擊冠軍楊倩受關注，目前就讀清華大學日新書院漢語文學本科生的彭弋航，因外型亮麗，成為媒體追逐「嬌點」，馬辦特地安排她分享來台感想。彭弋航稱讚台灣氛圍十分親切，政大同學推薦她吃很多台灣小吃，這次特地想去課本裡日月潭看一看，她也十分謙虛說自己很普通，學校還有很多帥哥美女，歡迎台灣民眾來北京清華走一走。

大陸高校師生訪台團今天進入第二天行程，上午前往政治大學交流，下午展開文化交流之旅，參觀林安泰古厝民俗館以及孔廟。獲得6枚奧運金牌的大陸乒乓球名將馬龍，以及東京奧運會射擊冠軍大陸運動員楊倩備受關注，這次陸生團成員出現仙女級別的「嬌點」。

▲ 陸生團「嬌點」目前就讀北京清華大學 。（圖／記者任以芳攝）

昨天陸生團剛下飛機，其中一名成員受到台灣媒體關注，因為長相亮麗、舉止落落大方，很難讓外界不注意她，不少媒體朋友十分好奇她是哪一家學校？就讀什麼科系？來自哪裡？還有部分攝影記者大讚這位陸生團成員是「仙女」。

馬辦今天特地安排這位「嬌點」美女和奧運金牌得主楊倩接受訪問。就讀清華大學日新書院漢語文學的大二生彭弋航說，「剛下飛機，感覺台灣同胞的熱情、好客與友好，參訪中山女子高中，有非常可愛的小妹妹們追著我們跑，感覺像是回到老家探親，家裡的妹妹們非常親切，非常幸福。」

▲清華漂亮女大生彭弋航歡迎台灣學生也來北京清華走走 。（圖／記者任以芳攝）

自己學的是漢語專業，參訪孔廟時，彭弋航現學現賣一句台語「林安泰古厝」，擔心發音不是很標準，不好意思笑了一下，直說自己閩南語發音不標準，已經很努力，舉手投足之間可愛又大方，甜甜的笑容特別吸引人。

彭弋航也分享自己參訪林安泰古厝心得，「抓周、收涎都是中國人生命儀式，林安泰古厝也是非常的注重，並且做到傳承。」

她也很感謝政大學生推薦許多台灣美食，像是鳳梨酥、小籠包、麻薯，大家感覺十分親切，有很多共同的話題，彼此也互加大陸通信軟件微信。彭弋航笑說，「他們非常的熱情，說如果我不方便點外賣的話，他們會幫我們來點外賣。」

▲ 楊倩與陸生團成員們一起參訪孔廟 。（圖／記者任以芳攝）

談到所有行程，彭弋航表示，「小學二年級的時候學到了一篇課文關於日月潭，當時描述『北邊像太陽，就是圓圓的太陽，所以叫日塔，南邊像彎彎的月亮，所以叫月塔，合起來就是日月潭，中間有一個小島，把日月潭分成兩邊。」她還說，當時唸書後回家夢到日月潭，因此一直很希望能去夢裡日月潭走一走。

談到外界稱讚她很漂亮仙女，彭弋航謙虛的說，「我就是一個普通的大學生，（北京）清華有非常多的美女、帥哥，歡迎各位台灣同學、同胞來到清華大學和大陸來實地考察一下，我們非常歡迎。我也可以請大家吃一些清華的好吃的，清華有22個食堂，我其實都沒有吃完，非常歡迎大家和我一起去品嘗。」

▲ 楊倩十分期待去笑時候課本裡日月潭。（圖／記者任以芳攝）

楊倩受訪時也同樣稱讚台灣人十分友好善良，尤其和台灣學生交流覺非常的友好熱情，「我們也有加微信什麼的，感覺可以成為很好的朋友，期待未來有更多的交流。」

記者追問，「交流一天半時間，有沒有印象深刻事情？」楊倩也回答，「同學們有一對一交流，（台灣學生）寫給我們一張卡片賀卡，我們要一對一去找寫張明信片的同學，彼此深聊許多，談到北京關於清華的一些故事，非常期待他們能到清華，因為北京清華秋天也是非常的漂亮。」

最後，說到台灣美食，楊倩下榻酒店準備鳳梨酥，與大陸口味有點不一樣。她笑說，「大陸是鳳梨餡兒，昨天還加鹹蛋黃，非常特別，也很好吃。」自己也很期待去日月潭，去小時候課本裡美景走走，參觀美麗風光。

▲ 台灣民眾拿球拍找楊倩簽名，成為趣味小插曲。（圖／記者任以芳攝）

楊倩參訪孔廟時發生有趣小插曲，台灣民眾突然拿出「兵乓球拍」，拜託她簽名。楊倩反應過來後，尷尬笑了一下，最後十分禮貌簽名，期間不少台灣民眾搶著跟楊倩拍照，通通實現願望，超級暖心作風讓人印象深刻。

陸生團與馬龍、楊倩一行今天上午參訪政大，下午去林安泰古厝、孔廟。蕭旭岑也預告，馬龍明天29日下午赴文大交流，即將展現精彩球技，同時與學生面對面交流。訪問團預計與台灣七所高校的師生交流，之後參觀日月潭、台北故宮等多處歷史文化古跡