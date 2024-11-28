包圍馬龍求簽名影片曝光　來台心願？馬辦：今晚逛夜市明秀球技　

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（28日）上午9點半前往政大進行交流，稍早結束交流。大陸奧運桌球金牌名將馬龍離開前，受到政大學生粉絲瘋狂包圍，不少人拿著照片、球拍一路窮追不捨要簽名，馬龍礙於趕時間沒有答應，最後還是停下腳步盡量滿足粉絲要求。至於馬龍來台最想去哪？馬辦透露，他很喜歡逛夜市，今晚將實現願望，明天赴文大交流將會展現球技，讓許多粉絲相當期待。

大陸高校師生訪台團第二天來政大交流，獲得6枚奧運金牌的大陸乒乓球運動員馬龍、東京奧運會射擊冠軍大陸運動員楊倩受到高度關注。其中，帥氣的馬龍從昨天在中山女高到今天赴政大，不少女學生粉絲狂喊喊「馬龍！龍哥！」

▲粉絲包圍馬龍球簽名。 （圖／政大學生提供）

參訪團預計今上午九點多抵達，一早就有粉絲聚集在達賢圖書館，幾乎清一色都是女大生也有男學生，不少人手拿照片等著要簽名。由於上午交流團不開放媒體拍攝，採取閉門會議，會場外全部都是來看馬龍、楊倩的粉絲學生。

政大學生提供影片顯示，雙方師生有交流座談會，大約一小時，馬龍沒有發言。到了茶歇時間，政大校方特地隔開人群，帶馬龍逛逛走走新蓋的圖書館，沿途他十分認真聽講解，還不時低頭看手裡資料。

▲粉絲包圍馬龍拍照、要求簽名，還有男大生高喊：我愛你！ （圖／政大學生提供）

大約11點半左會議結束，前總統馬英九與陸生團團長邱勇先離開，會議室外面擠滿政大學生，每個人手裡高舉相機提前錄影。大約幾分鐘後，馬龍身影出現，學生們瘋狂大喊，「馬龍！馬龍！可以簽名嗎。」

由於時間拖延快半小時，馬辦人員趕緊催促離開，馬龍禮貌性幫一名男學生簽名，之後對方高興的大喊「我愛你！」走出圖書館外後，粉絲學生緊追不捨，馬龍原本客氣婉拒，最後眼看索取簽名的人越來越多，超級親民馬龍不願意讓學生們失望，刻意放慢腳步簽名。

▲ 馬龍展現親民作風，停下腳步幫粉絲簽名。（圖／記者任以芳攝）

現場人潮開始湧上，馬辦立刻保護馬龍趕緊上車，不少粉絲一路追到遊覽車旁邊，希望能把手中照片給馬龍簽名留念，可惜時間緊張，馬辦主任王光慈安撫粉絲學生們，「真的不行，時間來不及超過半小時，下一站好嗎？」

馬英九基金會執行長蕭旭岑也透露，馬龍一行昨天中午去吃春水堂，喝珍珠奶茶、吃香菇肉燥麵以及台灣滷味，晚上吃台灣牛肉麵，全部吃完了，並且說「非常好吃！」

蕭旭岑指出，「他是東北人，對台灣口味也非常喜歡，自己做攻略找尋台灣美食，他特別跟我說，十分期待來台夜市行程。我有跟他講，今天我們會去夜市，他希望能好好領略台灣夜市文化以及台灣夜市的美食。」

記者追問，「楊倩有想去哪？」 蕭旭岑回應，「楊倩小時候看大陸的課本介紹日月潭，所以非常的想要去，剛好這次有安排，她特別的興奮，包括台灣鳳梨酥、許多台灣特色小吃都想嘗試看看。」

蕭旭岑也特地表示，下午安排陸生團、馬龍楊倩一行參訪孔廟，主要是台灣對於中華文化保存得非常好，孔廟歷史源遠流長，大陸同學也特別想來看看，大陸近年也恢復祭祀活動，「我覺得今天下午的特別安排是連接兩岸的一個歷史跟文化的一個連接。」

▼ 馬龍今晚實現願望逛台灣夜市 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，陸生團與馬龍、楊倩一行上午參訪政大，下午去林安泰古厝、孔廟。蕭旭岑也預告，馬龍明天下午赴文大交流，即將展現精彩球技，同時與學生面對面交流。訪問團預計與台灣六所高校的師生交流，之後參觀日月潭、台北故宮等多處歷史文化古跡。

▼ 政大桌球隊要把馬龍簽名「裱匡」永久紀念。（圖／讀者提供）

▼ 粉絲一路追到遊覽車旁邊要求馬龍簽名 。（圖／讀者提供）