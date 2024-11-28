太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

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太慘！女歌手艾莎演唱會只賣出98張票　被迫取消

馬來西亞一名女歌手演唱會僅售出98張票，主辦方因門票銷售不佳取消演唱會。（圖／翻攝自IG／@aisharetno02）

▲馬來西亞一名女歌手演唱會僅售出98張票，主辦方因門票銷售不佳取消演唱會。（圖／翻攝自IG／@aisharetno02）

圖文／CTWANT

馬來西亞女歌手艾莎（Aisha Retno）原定於11月16日在吉隆坡舉行的演唱會，因門票銷售不佳而遭主辦方取消，艾莎指控主辦方未事先通知。對此，主辦方Kharisma Music International發出聲明回應，雙方曾多次討論，最終因無法達成共識，不得不取消演出。主辦方也爆出艾莎的經紀公司Aisha Retno Entertainment（ARE）欠下高達7萬7000令吉（約台幣56萬）的貸款。

根據主辦方Kharisma Music International聲明指出，演唱會總票數為2414張，但僅售出98張，另有100張公關票贈送給媒體。由於門票銷售慘淡，主辦方不得不取消演出。對於艾莎指控未獲知取消消息，主辦方強調此說法不實，表示曾多次與艾莎及其經紀公司Aisha Retno Entertainment（ARE）進行溝通。

主辦方澄清「ARE提議繼續舉辦演唱會，但主辦方不同意幾項建議，所以不得不取消演唱會，導致原定於11月16日的演出，最終提前於11月9日宣佈取消」。

據了解，艾莎的經紀公司還欠下Kharisma Music International高達7萬7000令吉（約台幣56萬）的貸款。今年3月，在艾莎的某場演出中，ARE向主辦方借款8萬3000令吉（約台幣60萬），目前僅償還了6000令吉（約台幣4萬），餘款尚未還清，ARE將該筆款項稱為「贊助」。對此，主辦方強調「這是一筆明確的貸款，需通過音樂演出償還」。

Kharisma Music International表示「嚴格來說，我們損失了約15萬令吉（約台幣101萬），包括人力、時間和場地等，但我們不會向艾莎索要其他損失」，同時提醒ARE正視未償還的貸款問題。

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