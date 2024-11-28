警破假車牌集團！竹聯男是大買家　「假試車牌」騙過監理站

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊日前接獲檢舉，指稱台版抖音及臉書等社群平台賣場，有人公然販售偽造車牌，警方追查鎖定家住台南市的黃姓男子，透過加LINE購買假車牌後一試成主顧，自己也刊登廣告仲介販賣假車牌，賺取手續費；黃男以每面車牌6-8千元價格販售假車牌，並以人頭帳戶收費後透過大陸第三方支付平台下單，警方收網查扣26面包含汽車、試車、臨時車牌，並發現最大的買家居然是位於雲林縣的楊姓二手車商楊男，而他也是竹聯幫虎尾分會成員。

▲刑事局偵四大隊破獲代購假車牌的犯罪集團逮捕8名涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局知悉上情後，調查發現黃男代購假車牌時，會再額外賺取5百到2千元的手續費，透過黃男代購的消費者遍布分全台各縣市，刑事局偵四大隊與北市、中市、新竹市、雲林縣、高雄市警局共組專案小組追查，並於今年9月起發動多次搜索行動，前後帶回包含涉案黃姓、楊姓主嫌共8名涉案人。





警方總計查扣26面假車牌中，其中14面由楊姓二手車商所訂購，楊嫌在雲林虎尾當地從事二手車買賣，利用車行「臨時車牌」製作多面同號假車牌，供旗下業務、客戶使用，甚至讓不能驗車上路的瑕疵問題車，得以通過監理單位驗車上路。

特別的是，全台警方從今年下半年展開全台假車牌查緝專案，警方審視黃男與大陸假車牌製造商的對話，發現假車牌業者已掌握台灣監理機關的關鍵「第三道防偽措施」，大陸假車牌業者對黃男拍胸脯保證「8月後製程更新，保證車牌一模一樣」顯見對岸業者破解台灣監理機關車牌防偽機制，新製假車牌外觀與監理單位核發的車牌一模一樣，未來恐增加檢警查緝困難。





專案小組蒐證完畢持搜索票到黃嫌、楊嫌位於台南、雲林住處、中古車行搜索，並啟動「即時通報」機制，這些犯嫌使用懸掛偽造車牌車輛行駛道路時，就通報轄區警察局臨檢攔查。全案共計查獲楊、黃等8名犯嫌，並當場查扣26面車牌、棒球棍1支、贓款6萬元、手機3支等贓證物，詢後依違反偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲，車牌是公路監理機關所核發之行車許可憑證，在法律上屬特種文書，使用偽造車牌會觸嫌觸犯刑法212條偽造特種文書罪；使用偽造車牌行駛道路上，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並可依道路交通管理處罰條例12條，處汽車所有人3600至1萬800元罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖以免吃上官司。

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