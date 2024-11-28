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花蓮清潔隊爆霸凌！控隊長不給請喪假　車輛故障硬逼開上路

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

花蓮市清潔隊傳出職場霸凌，有清潔隊員在社群網站發文控訴，班長不僅不讓同事請喪假，且有同事要開刀也不給假，甚至車子煞車系統故障一樣要人開車上路，結果發生車禍。對此，花蓮市長魏嘉彥表示，該名班長已調離現職，後續仍待調查了解。

▲▼花蓮清潔隊 。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮清潔隊爆霸凌。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

清潔隊員在臉書社團「花蓮同鄉會」發文控訴，晚班班長利用職務的權利霸凌隊員，有隊員母親過世當天需要請喪假，不過班長說人手不夠，沒找到人的話就要上班，但是出殯那天可以請，「當事人在母親往生的狀態下上班，心神恍惚、憔悴」，當事人在大家的鼓勵之下，請家屬打電話給清潔隊隊長，才爭取到喪假，不然爭取之前是完全不給請的狀態。

▲▼花蓮清潔隊 。（圖／記者柯政誟翻攝）

另也說車子煞車系統故障，根本修不好，卻一樣要人開車上路，結果一次代理司機因為煞車煞不住，把車子開進山溝，班長推卸責任，要代班司機自己出拖吊車費用的錢。另外還有隊員上班途中去買水，就被說是偏移路線需要懲處。

其他還有開刀不給請假，理由是要醫生配合時間，以及脊椎受傷開刀，有醫生證明，還硬要人出車上班，被逼到受不了直接申請調離別處，「這樣的人為什麼還能持續當班長，真的很讓人匪夷所思」。

據了解，魏嘉彥表示，該名被指控霸凌的班長，目前已調離現職，詳細情形仍待調查了解。

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