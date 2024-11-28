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社會 社會焦點 保障人權

搶救情郎！女衝銀行「貸款20萬當保釋金」　警及時阻詐

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方及行員勸說張女。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民27歲張姓女子，在網路認識1名自稱是新加坡人的男子，隨著男子長時間噓寒問暖，張女墜入情網，未料就在她沐浴愛河之際，男子突然稱自己需要20萬元保釋金，否則就要入獄；張女為救情郎，不顧自身存款不足，前往銀行尋求貸款，幸行員發覺有異，報警處理，警方耐心向其勸說，張女終於知道遭到詐騙，放棄貸款念頭。

台中市第六警分局上週接獲銀行報案，稱有女子疑遭詐騙，立即派員到場，經查，張女透過網路交往1名「新加坡男友」，對方日常與她保持聯繫，以關愛及甜言蜜語取得張女信任。

過不久，男子向張女稱自己因案準備服刑，若要他不進去關，需要匯款20萬元作為保釋金，張女聽聞後，雖自己困款所剩無幾，仍前往銀行要辦理貸款，救出自己的「男友」。

行員見張女戶頭存款不足，又對貸款理由交代不清，立刻向警方報案，第六警分局市政派出所警員謝文傑、胡凱鈞查看張女與對方的對話紀錄後，向張女勸說「這是遇上感情詐騙，把他封鎖！」及時揭穿這場愛情詐騙，張女也如夢初醒，中斷貸款動作。

第六警分局長陳松寅表示，詐騙集團通常利用社交媒體建立虛假的網戀關係，隨後以疾病、經濟困難或其他理由，要求受害人匯款。警方強烈建議民眾在進行任何匯款前，應謹慎核實對方身份，以免遭受詐騙。

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