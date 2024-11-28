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社會 社會焦點 保障人權

台中公捷處長性騷6人「兩大過免職」　被害女：至今沒有道歉

記者鄧木卿／台中報導

台中市公共運輸與捷運工程處長張應當，被爆出多年來性騷至少6名女員工，市政府考績會決議記二大過免職，1名被害女子表示，感謝市府長官幫忙，呼籲市府應設法避免類似案子再度發生，更希望張先生能出面道歉；市議員黃守達則要求盧市長，徹查市府內部是否還有被掩蓋的性騷擾、性霸凌案件。

▲台中市政府秘書長黃崇典召開記者會表示，公捷處長性騷成立，張應當記二大過免職，重罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市政府秘書長黃崇典召開記者會表示，公捷處長性騷成立，張應當記二大過免職，重罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

根據市府調查，張應當從2021年起性騷擾至少6名女員工，受害者們出面控訴噁心行徑，包括強摟、摳手心、耳邊吹氣等，使她們身心受創。秘書長黃崇典上午召開記者會表示，經過考績會決定懲處，張應當記二大過免職，重罰30萬且無法領取退休金。

1名被害者透過錄音向媒體表示，「市府長官們的幫助，目前調查告一個段落了，代表著幾個受害者的申訴是被重視的，希望張先生能出面道歉，畢竟大家之後還要繼續面對司法的仲裁，還有很長一段路要走，張也可能提起行政救濟，希望市府能重視此案，慎重思考會不會還有類似的案件發生，要如何避免？我也相信幾名被害人未來一定會越來越好」。

議員黃守達表示，他11月4日首度在議會揭露這項性騷擾案，盧市府做出停職的決定，又過了24天，今天終於宣布性騷擾確定成立，並公佈懲處結果，但盧市府沒講清楚的是，張應當免職後，是否永不得再任用為公務員？風波過後，是否可能重返公部門？這絕對是全體被害者最在意的事情。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市公共運輸與捷運工程處長張應當爆出性騷女下屬。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）

黃守達強調，本案被害者光是申訴立案就有5人，但還有許多還在市府內部的被害者因權勢、情面而選擇沈默。目前被揭露、站出來的只是冰山一角，盧市府不要以為事情就此結束，應主動擴大調查徹查。

黃守達認為，案發至今，即便有多名被害者出面指控，張應當都沒有公開向被害者道歉，顯然毫無悔意，而權勢性騷擾發生在台中市政府，並持續多年，交通局長作為本案主管機關首長責無旁貸，理當下台負責，盧秀燕市長也應該為此向全體被害者道歉。

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