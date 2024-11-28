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林昱珉下一步曝！申請12天補充兵　父好友：應會在利嘉營區服役

記者劉人豪／台東報導

21歲王牌投手林昱珉近日受到大量討論，許多台灣人相當關心他的一舉一動。對此，台東縣前立委賴坤成透露，林昱珉返國以後目前正在休息跟家人聚聚，至於12天的補充兵部分，還沒有正式提出申請，可能要看時間上怎麼配合，並指出林昱珉有收到響尾蛇隊的春訓通知，有機會進入40人名單。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲賴坤成透露，林昱珉目前還沒有提出補充兵役的申請，有收到鳳凰城的春訓通知。（資料照／記者李毓康攝，下同）

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賴坤成說，林昱珉目前還沒有提出補充兵役的申請，可能要看時間上如何配合，這幾天回台休息後還要跟家人討論，林昱珉也符合國家體育競技代表隊服補充兵役辦法，只要提出的話就可以服12天，列管5年，只要國家隊有需要的話，徵召不能拒絕，不過林昱珉從小到大就很喜歡參加比賽，12U、15U等比賽，只要有機會都會無役不與，對林昱珉來說都不是問題。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

賴坤成指出，林昱珉的父親有考慮一起去鳳凰城，當地的台商總會也都跟林父認識，也有在鼓勵林父，移居鳳凰城以後，可以開汽車修理廠，或賣黑輪、烤玉米，如果明年有機會林昱珉上大聯盟的話，後援會也會幫忙就近照顧。

賴坤成表示，如果林昱珉服12天補充兵的話，依照戶籍應該會在台東利嘉營區服役，不過也會看當時的兵源狀況，處理方式也會有所不同，也有可能在其他訓練營。

賴坤成透露，林昱珉有收到響尾蛇隊的春訓通知，有機會上40人名單，不過他認為林昱珉21歲的年齡，要能在大聯盟穩定先發應該有點難度，連美國人也很少有這麼年輕的輪值先發，認為林昱珉體格還在發展，現在體重只有80公斤，看能不能再多5、6公斤，不然現在身材有點單薄。

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