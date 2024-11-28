林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

世界12強賽金牌戰，出身台東的「火球男」林昱珉先發4局無失分完美壓制日本打線，幫助中華隊奪冠！而林媽媽在知本開設早餐店，今（28）日一早就有許多慕名而來的民眾，林媽媽也說，林昱珉即將在12月迎接女兒到來，興奮說「當阿嬤當然很開心」。

▲林媽媽說，林昱珉即將在12月迎接女兒到來，「當阿嬤當然很開心」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林媽媽的早餐店，今天一早就有許多慕名而來的民眾，有從桃園、台中、高雄來的，大家都是到台東玩順便朝聖。林媽媽日前指出，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8＋9」，兒子對棒球全心投入，她為了支持兒子的棒球夢，還特別聘請美語家教，希望兒子能打好美語基礎，最終實現挑戰大聯盟夢想。

▲許多球迷都到早餐店朝聖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林媽媽表示，兒子會在北部訓練，另外兒子也要去當兵了，所以不會回台東，而林昱珉即將在12月迎接女兒到來，林母也說當阿嬤當然很開心，不過早餐店很忙，可能沒空上去幫忙。

▲林昱珉即將在12月迎接女兒到來。（圖／記者李毓康攝）

台東縣前立委賴坤成透露，林昱珉有收到響尾蛇隊的春訓通知，有機會上40人名單，林昱珉的父親有考慮一起去鳳凰城，當地的台商總會也都跟林父認識，也有在鼓勵林父移居鳳凰城，可以在當地開汽車修理廠，或賣黑輪、烤玉米。