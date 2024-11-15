惡性腫瘤導致腸道阻塞食慾差　「胃腸道吻合術」開啟美食之路

▲ 民眾胰臟惡性腫瘤造成腸道阻塞食不下嚥，大林慈濟腸胃內科醫師柯秉宏以內視鏡微創方式進行胃腸道吻合術讓高齡長者再享受美食 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

87歲的蔡女士因為胰臟惡性腫瘤造成腸道阻塞，半年多來每次吃東西就會嘔吐，有時一晚吐三、四次，生活品質備受影響。因病人高齡，擔心手術治療後恢復不佳，因此採取緩和療法，今年5月中由嘉義大林慈濟醫院腸胃內科醫師柯秉宏以內視鏡微創方式進行胃腸道吻合術，於胃與小腸間放置金屬支架打通路徑，不需開刀，術後二、三天蔡女士即可恢復正常飲食，又能四處走動恢復正常生活。

蔡女士的女兒分享，媽媽因腸道阻塞，吃不下東西，只能喝牛奶或液體類的東西，而且這半年來常常會有胃食道逆流的症狀，有時甚至一晚會嘔吐三、四次，要不停地換床單、衣服等，在生活上造成許多不便，在醫師的建議下，接受內視鏡胃腸道吻合術，術後復原良好，不再「溢赤酸」，讓媽媽又可以享受美食。

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柯秉宏醫師指出，蔡女士在醫院追蹤B肝時，意外發現早期胰臟腫瘤，雖能開刀根治，但考量病人年事已高，病人也擔心開刀後復原狀況不佳，因此與病人及家屬討論後，決定選擇支持性療法，以放射性治療控制腫瘤進展速度，同時放置胰管支架改善病人消化狀況。然而隨著腫瘤慢慢長大，開始壓迫到小腸，將腸道堵塞，吃東西無法通過，只能喝水、喝牛奶維持營養，病人還會不時嘔吐，由於無法正常飲食，營養不足，病人體重下降很多，人也變得非常虛弱。

柯秉宏醫師表示，過去這種情況下，需要接受外科手術治療，但都有違病人原本不想開刀的初衷，所幸隨著醫療進步，如今有新的微創治療選擇。經討論後，病人及家屬決定選擇自費的微創胃腸道吻合術，利用內視鏡超音波導引，將狀似啞鈴的金屬支架兩端分別架在胃和小腸之間，繞過腫瘤阻塞處，建立胃和小腸間的新通道，讓病人可以重新恢復飲食，生活品質與營養狀況能獲得大幅改善。

柯秉宏表示，胃腸道吻合術是透過內視鏡進行，因此體外沒有傷口，復原極快，只需等待兩、三天的時間，等待置入的金屬支架完全打開後就可以開始吃東西，不過因為支架寬度約只有50元硬幣大小，因此飲食上仍要留意選擇較細或較小的食物。後續門診追蹤得知，蔡女士食欲恢復，可以吃得下東西，營養狀況改善後，體重也慢慢回升，讓病人及家屬都很開心。