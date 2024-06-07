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乳癌病友均衡飲食加運動　定期追蹤避免復發

▲▼ 乳癌病友飲食照護 均衡飲食加運動 定期追蹤避免復發 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

▲花藝設計師文美琳帶領病友及家屬們手作「無重力多肉球」。（圖／嘉義大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導


根據民國110年中華民國癌症登記報告統計指出，乳癌是台灣女性癌症發生率之首，死亡率第二名，110年因乳癌死亡的女性共2,913人，平均每天約8人因乳癌而喪命。嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心6月5日上午舉辦乳癌病友會，邀請醫師、營養師及花藝設計師，分享乳癌治療最新發展及飲食照護，並帶領病友及家屬們手作無重力多肉球，療癒身心。

▲▼ 乳癌病友飲食照護 均衡飲食加運動 定期追蹤避免復發 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

▲大林慈濟醫院營養師賴思吟則分享「乳癌化療期間及預防復發的飲食照護。（圖／嘉義大林慈濟提供）

腫瘤中心副主任、一般外科林俊宏醫師分享「認識HER2弱陽性與最新治療策略」，他表示，轉移性HER2陽性乳癌惡性高，HER2表現越多的乳癌，疾病惡化更快速，傳統的HER2標靶藥物只專一毒殺有表現HER2陽性的癌細胞，隨著醫療進步，乳癌有新分型，HER2不再只有陽性與陰性，過去被分類為荷爾蒙陽性與三陰性乳癌的病友，都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，並可使用新一代ADC藥物(魔術子彈)，藉由「旁觀者效應」，一併毒殺鄰近沒有HER2強陽性表現的癌細胞，成為「轉移性HER2弱陽性乳癌」治療新曙光。

林俊宏醫師表示，新一代ADC藥物常見的副作用包括噁心、疲累，少見但較嚴重的間質性肺炎等。他提醒病友，後續還會有很多新藥出現，希望大家多堅持，不要輕易舉白旗放棄，除了定期追蹤外，日常均衡飲食、生活規律、運動，保持心情開朗，都能有效避免復發。

大林慈濟醫院營養師賴思吟則分享「乳癌化療期間及預防復發的飲食照護」，她表示，營養不良可能造成體重流失，而每種癌別有不同的體重流失率，文獻表示乳癌大約佔21%，當面臨這樣的狀況會影響患者抗癌效果，降低乳癌患者對化療耐受性。

賴思吟引用歐洲腸道靜脈營養學會-癌症患者營養指南指出，癌症治療的營養需求，需要有充足的熱量及較高的蛋白質，熱量為每天每公斤體重需要25-30大卡，蛋白質則為每天每公斤體重1.2-1.5克。此外，Omega-3脂肪酸(魚油)，適合惡病質前期、惡病質或癌症晚期患者的營養補充。若營養不良，以增加飲食攝取及給予口服營養品為營養介入建議。鼓勵運動合併營養支持，維持或增加運動量，有助保持肌肉量、身體機能與代謝。

在預防復發的飲食策略方面，賴思吟建議病友，維持健康體重，積極鍛鍊身體，每天至少進行30分鐘的中等強度運動，多吃全穀物、蔬菜、水果和豆類，限制速食、紅肉和加工肉類、含糖飲料及飲酒，不要使用補充劑來預防癌症。可以參考211健康餐盤，以兩等份蔬菜、一等份蛋白質及一等份全穀類的比例來均衡飲食。

活動最後由花藝設計師文美琳帶領病友及家屬們手作「無重力多肉球」，以最容易照顧的多肉植物，透過手作方式，營造生活儀式感，完成的可愛作品，讓病友們直呼收穫豐富，為上午的活動劃下圓滿句點。

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