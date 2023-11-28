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嘉義大林慈濟持續改善競賽　「品質+精實」主題參賽奪六大獎

▲▼ 堆疊醫療品質競爭力 大林慈濟醫院勇奪六大獎 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 堆疊醫療品質競爭力，嘉義 大林慈濟醫院勇奪六大獎 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣持續改善競賽（Taiwan Continuous Improvement Award , TCIA）為全國最權威、最具代表性的改善活動競賽，由經濟部產業發展署指導，財團法人中衛發展中心（以下簡稱中衛中心）11月17日在桃園市中原大學培英廳舉辦「2023年台灣持續改善競賽」頒獎典禮，行政院鄭文燦副院長親臨會場肯定所有企業持續不斷進行改善以強化體質提高競爭力。嘉義大林慈濟醫院此次以「品質+精實」六大主題參加競賽，共奪得六大獎殊榮，醫療獲獎亮眼，令產業界大呼奇蹟。

「台灣持續改善競賽」《至善組-金塔獎》分為「品質」、「效能」、「專題」、「間接」等四大類，出頒17座金獎，由台積電、聯電、華邦、高長等勇奪16座金獎。大林慈濟醫院放射腫瘤科以「套圈圈」主題《提升放射治療呼吸調控遵循率》獨得「品質類」金塔五星獎的最高榮譽；另外，在《精實改善專案》的「進階類及基礎類」，院長室精實醫療中心與護理部及社會服務室共抱回五大獎項。

醫院唯一《至善組-金塔獎》-「品質類」金獎。大林慈濟醫院放射腫瘤科2023年以《提升放射治療呼吸調控遵循率》參賽主題，獲得《至善組-金塔獎》最高金獎榮譽。在放射腫瘤臨床上來看，肝癌、乳癌以及肺癌容易因為呼吸而產生比較大的位移，使用呼吸調控治療技術，可讓治療副作用降低達到精準治療，該科自行開發視覺及聽覺雙重回饋呼吸調控技術，並自製病人居家呼吸練習影片及居家復健照護包，讓病人可以更理解呼吸調控治療，並達到穩定閉氣。

放腫技術主任石怡婷表示，利用系統性把關，針對臨床上不適用的個案，在醫師開單時，系統AI會自動判斷提醒醫師，並利用影像資料庫AI智能自動鑑別病人之肝臟、肺臟的功能性區域，可作為後續治療計畫的參考，也已取得發明專利。她又說，從2012年組品管圈「套圈圈」至今，在全國競賽中皆有亮眼表現，共獲得2金6銀12銅的殊榮。

▲▼ 堆疊醫療品質競爭力 大林慈濟醫院勇奪六大獎 。（圖／記者翁伊森攝）

▲精實改善 - 基礎類，大林慈濟醫院勇奪4座。2座菁英獎、2座潛力獎。（圖／記者翁伊森攝）

此外，「台灣持續改善競賽」-《精實改善》共頒出14座獎項。大林慈院精實醫療中心、護理部、社會服務室共抱回五座獎。

《精實改善》-「進階類 –精英獎」以參賽主題《縮短門診住院病人及陪病者縮短門診住院病人及陪病者COVID-19篩檢報告時效性》抱回一座獎項。

《精實改善》-「基礎類-精英獎」僅頒二座。即被二參賽主題《以運用精實管理改善透析室醫材與儀器缺失率》及《運用精實手法提升中醫門診就醫空間醫療的照顧品質及滿意度》，全包走二獎。

《精實改善》-「基礎類-潛力獎」頒出四座，由參賽主題《在運用精實管理提升糖尿病衛教服務功能》及《以精實手法改善社工組辦公室空間運用，提升社工組辦公室空間運用安全及效能》獲得二座獎。

「花若盛開，蝴蝶自來」，於11月初《中華卓越經營協會CEMA》由會長陳石池教授（前台大院長）領軍，來自社會各行各業，龍頭經營者與菁英代表共17位，前來標竿學習精實改善管理；11月中旬接續舉辦「2023精實六標準差醫療變革研討會」，來自北、中、南各醫院高階管理團隊，有台南市立醫院、奇美醫院、桃園國軍、彰化秀傳、彰濱秀傳等醫院，報名人數200人遠超過預期，參訪學習聆聽專案改善報告，標竿學習「精實醫療」思維和應用，包括流程（線路）和空間設計、防錯、5S、流程改進等。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，《精實》+《品管》1+1大於二，憑藉卓越的改善建設、精湛的品管圈應用技巧，品質精益求精，一直是大林慈院追求的目標。所以，唯有透過不斷參加競賽，讓外部委員審視內部，達到品質提升，精實持續改善為不二法門。此外、持續攜手醫界標竿學習，共同邁向以醫療品質、病人安全為中心導向的醫院。

 
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