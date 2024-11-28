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社會 社會焦點 保障人權

疑妻外遇「解鎖手機取證再提告」　夫反被判刑5個月

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）因為懷疑妻子外遇，2022年9月間偷偷解鎖妻子的手機，並錄下LINE裡面的談話內容，再提告侵害配偶權，結果自己也因此觸法挨告。台北地院法官認為阿榮的竊錄行為是「無差別且全面性的監控」，嚴重侵害妻子的隱私權，日前依無故入侵他人電腦相關設備罪判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿榮懷疑妻子外遇，擅自解鎖手機取證，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮因為懷疑妻子外遇，2022年9月間在未經妻子的同意之下，擅自輸入事先取得的密碼解鎖妻子的手機，查看LINE談話內容之後，再用自己的手機錄下對話，接著對妻子和「小王」提起侵害配偶權民事訴訟；阿榮的妻子直到收到法院通知才知道此事。

阿榮挨告之後辯稱，他委請徵信社在公開場合拍到妻子與其他男性共同出遊、輕勾手臂、親暱牽手、相互餵食，高度懷疑妻子外遇，進而決定蒐證提告，目的是為了維護家庭完整。

然而，台北地院法官認為，阿榮僅因主觀上認為妻子外遇，就以蒐證為由，恣意解鎖妻子的手機、瀏覽非公開LINE談話內容，甚至以攝影方式將全文複製留存，他的手段顯然是針對妻子手機中的內容進行「無差別且全面性的監控」，嚴重侵害妻子的隱私權，所侵害的法益已明顯大於所維護的利益，並非法律上的正當理由，自屬「無故」。

最終法官沒有採信阿榮的說詞，並依無故入侵他人電腦相關設備罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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