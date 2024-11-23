包裹放地上遭拆開拿光　阿伯辯「以為是回收物」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

中年男子阿強（化名）今年3月間在台北市區某路口的行人紅磚道上，看見4個包裹被放在地上，竟打開其中2個包裹拿走裡面的物品，後來接到警方通知，他辯稱以為那些箱子是資源回收物。不過，台北地院法官沒有採信阿強的誤會說詞，日前依竊盜罪判處他罰金4000元，得易服勞役4日。

▲阿強拆開包裹並拿走裡面的物品，到案之後卻辯稱以為包裹是資源回收物。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，物流士A男今年3月間在台北市區送貨時，因為貨物太多，他先將4個包裹暫時放置於行人紅磚道上，沒想到送完一趟貨回來，包裹竟然被拆開2個，裡面的物品都被拿走了，只剩下外包裝，趕忙報警處理。

阿強到案之後否認行竊，他辯稱，那個地方是資源回收場，大家會在那邊丟東西，當時包裹被放在路邊，沒有放在推車裡，他誤以為是資源回收物才會撿走，後來接到警方通知，立刻就把東西送還回去，況且如果他真的有意行竊，應該會整箱搬走，而不是拆箱後慢慢翻找，所以這是一場誤會。

不過，A男證稱，包裹都是完整密封的，上面也都清楚寫著收貨人的姓名、地址、電話等資料。阿強自己也坦承，包裹的紙箱都有用膠帶封住，是他把箱子的膠帶直接撕開。

台北地院法官進一步比對Google地圖街景，發現事發地點緊鄰馬路，顯然不是民眾棄置垃圾或放置資源回收物的地點，加上包裹內容物都是一些日常用品，應該是消費者網購的商品，紙箱內通常會有包材包覆以及出貨單據，與所謂的資源回收物、廢棄物大不相同，應當沒有誤認的可能。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，考量到他已經將物品全部返還，物品價值不高，物流士也沒有因此遭到客戶求償，造成的損害尚屬輕微，於是依竊盜罪判處阿強罰金4000元，得易服勞役4日，全案仍可上訴。