南韓首爾連2天最強暴雪！200航班停飛交通癱瘓　3人除雪時慘死

▲南韓首爾從27日起便開始降下暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾與京畿道連續兩天降下「現象級暴雪」！受到冷空氣影響，從昨（27）日起便開始降下初雪，截至今（28）日上午京畿道龍仁市積雪深度便高達47.5公分，相當於成年人膝蓋，連續2天暴雪不僅造成3人死亡，更造成上班時間交通大打結，超過200個航班停飛，車陣因暴雪受困道路，民眾被迫下車徒步上班。

根據《韓聯社》，南韓首爾、京畿道11月降下自開始氣象觀測以來的罕見破紀錄暴雪，其中京畿道龍仁市（處仁區白岩面）降雪深度47.5公分、水原市43.0公分、京畿道軍浦市（衿井洞）42.4公分、首爾市冠岳區41.2公分、京畿道安養市（萬安區）40.7公分，首爾市南部與京畿道南部的積雪深度達到成人膝蓋。

▲▼景福宮與光化門廣場降下暴雪。（圖／達志影像）

京畿道水原市的降雪創下11月份與冬季自1964年開始氣象觀測以來的最深記錄，尤其光是昨晚便累積30公分的雪量，至今早已累積降雪達40公分。至於被視為首爾市降雪標準的首爾氣象觀測所（鐘路區），其累積降雪量截至28日上午8時為28.6公分，達到1097年10月首爾開始引進近現代氣象觀測以來的第3名紀錄。

連續兩天的暴雪讓首爾市與京畿道陸海空交通大打結，總計200多個國際與國內航線航班停飛。仁川國際機場公社指出，截至28日上午6時，111個國際線航班停飛、31個航班延遲；韓國航空公社則指出，包括金浦、濟州、大邱、清州、蔚山、原州等南韓14座機場，就有28個國內線航班、3個國際線航班因天候不佳而停飛。

受連續2天暴雪影響，首爾臥龍公園路、北岳山路、仁王山路、三清隧道、西達路、黑石路等6條主要道路限制進出，當局出動1萬1106人進行除雪作業，剷除道路積雪。為此，當地居民們只好改搭公車、地鐵等大眾交通運輸，韓國鐵道公社只能加開班次，疏減通勤人潮。

▲▼首爾市南部、京畿道水原市主要道路因暴雪而交通大亂，車陣回堵。（圖／達志影像）

位於京畿道水原市靈通區光教新都市的某社區公寓大樓，因為道路積雪已深達20公分，28日上午6時30分對居民廣播，「從公寓停車場到附近中學的道路，目前已因積雪而限制進出，請計畫外出的住戶們徒步，請勿開車出門。」

連續2天暴雪也導致當地傳出3人死亡。

28日上午5時，京畿道龍仁市處仁區白岩面某獨棟住宅，一名60多歲男性住戶在剷除家門口積雪時，不慎遭到被積雪壓垮倒塌的路樹重壓頭部而死；27日晚間7時26分，京畿道平澤市某高爾夫練習場，1人剷雪時遭倒塌鐵網壓死，2人輕傷；27日上午8時40分，京畿道楊平郡某農場車庫，1人進行剷雪時遭建物倒塌壓死。