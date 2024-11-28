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烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

▲▼烏克蘭國防部長烏梅洛夫，27日晚間抵達南韓國防部。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國防部長烏梅洛夫，27日晚間抵達南韓國防部。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

針對今年10月初北韓（朝鮮）派遣精銳部隊赴俄作戰，烏克蘭國防部長烏梅洛夫代表該國總統澤倫斯基率領代表團，於昨（27）日抵達仁川國際機場，先後與南韓總統尹錫悅、南韓國防部長金龍顯進行會談。外界預估，雙方可能針對北韓派兵赴俄作戰共享相關情報；同時，烏克蘭可能要求南韓提供武器援助。

根據《路透社》、《韓聯社》，烏洛梅夫（Rustem Umerov）依照澤倫斯基的指示，率領由該國外交部、國防部、經濟部等官員組成的代表團，27日從波蘭搭機抵達仁川國際機場，在接受尹錫悅召見後，依序與總統辦公室國家安保室長申源湜、金龍顯進行會談，預料將向南韓提出請求，希望南韓能夠提供雷達、防空飛彈、自走砲等武器。

烏洛梅夫透過社群平台Telegram發表聲明，指出目前北韓軍約有1萬2千名兵力駐屯在俄軍內，且積極協助俄軍對於烏克蘭基礎設施所發起的攻擊行動，「隨著烏克蘭與大韓民國有著強化合作的必要性......（中略），因為北韓軍正在累積戰鬥經驗，因此恐怕將對大韓民國和地區安全情勢構成嚴重威脅與挑戰。」

南韓總統辦公室表示，雙方針對俄烏戰爭的戰情演變、北韓派兵赴俄作戰現況進行討論，而烏克蘭期盼能夠在此方面持續化與南韓之間的合作。不過對於是否決定向烏克蘭提供武器，南韓總統府辦公室則是隻字未提，且未特別對外發布簡報會議。

烏克蘭希望南韓能透提供雷達、防空飛彈、自走砲等武器援助，而其實澤倫斯基曾於10月30日接受韓媒KBS專訪，當時他就指明希望南韓能夠提供火砲、防空系統，包括由南韓生產的K-9自走砲、天弓二型中程地對空攔截飛彈。

《韓聯社》也指出，原先南韓政府在北韓派兵赴俄後，曾公開表態研擬提供防禦性武器給烏克蘭，甚至不排除提供攻擊性武器，不過自從川普當選下一屆美國總統，並表態他在1月20日就任後將會在24個小時以內結束俄烏戰爭，南韓便在武器支援方面維持謹慎態度，對於是否提供武器援助絕口不談。

民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）曾於10月25日進行民調，結果顯示，儘管73%的民眾對於北韓強化與俄國的軍事合作感到嚴重威脅，但對於是否援助烏克蘭，66%的民眾表示，僅能提供非軍事性援助，而16%的民眾則希望，不要提供任何援助。

►北韓派兵赴俄「改變戰局」？　烏克蘭：將派遣特使訪問南韓
►禁提供烏克蘭武器！俄國威脅南韓「要你好看」 批美國破壞台海和平

 

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