東京6層樓公寓烈火　現場傳刺鼻焦臭味！參議員丈夫、女兒疑死亡

記者羅翊宬／編譯

日本東京都文京區一棟6層樓的公寓大樓，昨（27）日晚間發生嚴重的火災，為自民黨參議員豬口邦子的住處，橘黃色的熊熊烈焰不斷從窗戶冒出，消防當局出動至少30量幫浦車前往現場滅火，經過5個多小時才撲滅火勢，現場發現2具遺體，初步研判為豬口邦子的丈夫與30多歲的女兒。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，位於東京都文京區小石川的一棟6層樓高公寓大樓，27日晚間7時10分（台灣時間晚間6時10分）火勢開始從6樓冒出，附近居民向警方通報時稱，聞到一股濃濃的焦臭味，消防當局率先出動30輛以上的幫浦消防車前往現場滅火。

從空拍影像可以看到，橘黃色的火焰不斷從住宅的窗戶噴出，且因為當地風勢強勁，使得火勢更難撲滅，直到5個半小時後，才終於在隔天（28日）凌晨0時40分撲滅火勢，現場發現一具遺體與一名失去意識的女性，該名女性獲救送醫後仍宣告不治。

▲日本自民黨參議員豬口邦子。（圖／達志影像／美聯社）

警視廳指出，該棟公寓大樓的6樓，正好是自民黨參議員豬口邦子的住處，她與丈夫豬口孝以及一對雙胞胎女兒共同居住在該棟住宅，警方在火災發生後順利與豬口邦子取得聯繫，火災發生時她剛好外出，因此躲過一劫，不過她的丈夫與30多歲的大女兒卻因此失聯。

警方研判，2具遺體的身分為豬口孝、長女，目前仍在釐清遺體的身分。

據悉，該棟住宅距離東京巨蛋僅500公尺，靠近東京都營地鐵春日站、東京地下鐵後樂園站，附近住宅林立。豬口邦子為日本知名的外交官、國際關係學者，曾擔任日本常駐裁軍談判會議代表部大使。至於豬口孝則是知名政治學者，曾擔任新潟縣立大學校長。