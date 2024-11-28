東京6層樓公寓烈火　現場傳刺鼻焦臭味！參議員丈夫、女兒疑死亡

【文京区のマンションで火災 2人逃げ遅れか】— 報道ステーション＋サタステ (@hst_tvasahi) November 27, 2024
東京・文京区 小石川の6階建てマンションで火災が発生。東京消防庁によると屋上にある小屋のような建物が燃えたということです
ポンプ車など35台が出動して消火活動
▼屋上には1世帯4人が住む
1人は目視で確認も、その後どうなったか不明… pic.twitter.com/1VPESxP6VP
記者羅翊宬／編譯
日本東京都文京區一棟6層樓的公寓大樓，昨（27）日晚間發生嚴重的火災，為自民黨參議員豬口邦子的住處，橘黃色的熊熊烈焰不斷從窗戶冒出，消防當局出動至少30量幫浦車前往現場滅火，經過5個多小時才撲滅火勢，現場發現2具遺體，初步研判為豬口邦子的丈夫與30多歲的女兒。
根據《日本放送協會》、《產經新聞》，位於東京都文京區小石川的一棟6層樓高公寓大樓，27日晚間7時10分（台灣時間晚間6時10分）火勢開始從6樓冒出，附近居民向警方通報時稱，聞到一股濃濃的焦臭味，消防當局率先出動30輛以上的幫浦消防車前往現場滅火。
從空拍影像可以看到，橘黃色的火焰不斷從住宅的窗戶噴出，且因為當地風勢強勁，使得火勢更難撲滅，直到5個半小時後，才終於在隔天（28日）凌晨0時40分撲滅火勢，現場發現一具遺體與一名失去意識的女性，該名女性獲救送醫後仍宣告不治。
▲日本自民黨參議員豬口邦子。（圖／達志影像／美聯社）
警視廳指出，該棟公寓大樓的6樓，正好是自民黨參議員豬口邦子的住處，她與丈夫豬口孝以及一對雙胞胎女兒共同居住在該棟住宅，警方在火災發生後順利與豬口邦子取得聯繫，火災發生時她剛好外出，因此躲過一劫，不過她的丈夫與30多歲的大女兒卻因此失聯。
警方研判，2具遺體的身分為豬口孝、長女，目前仍在釐清遺體的身分。
據悉，該棟住宅距離東京巨蛋僅500公尺，靠近東京都營地鐵春日站、東京地下鐵後樂園站，附近住宅林立。豬口邦子為日本知名的外交官、國際關係學者，曾擔任日本常駐裁軍談判會議代表部大使。至於豬口孝則是知名政治學者，曾擔任新潟縣立大學校長。
文京区でのマンション火災が発生。 pic.twitter.com/6hNRkzpwN8— タマチマサユキ (@TMCmasayuki) November 27, 2024
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