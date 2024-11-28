東京巨蛋旁民宅惡火2死！　日議員丈夫女兒失聯

記者張靖榕／綜合報導

日本東京巨蛋旁、自民黨參議員豬口邦子女士的住宅27日晚間發生大火，豬口的教授先生與大女兒失聯至今，當局正在確認現場2名死者的身份。

▲▼東京巨蛋旁民宅惡火。（圖／翻攝X）



《NHK》報導，東京精華區文京區小石川一棟6層樓建築，27日晚間7時許突傳出一陣濃臭燒焦味，鄰居報警後，大火很快延燒並竄出窗口，警消出動超過30輛消防車，耗時接近6個小時才終於撲滅火勢。

消防隊從火場救出一名女子，該女子在送醫後不治；之後人員在火災現場發現一具遺體。

該棟建築起火點位於6樓，報導指出，該層樓正是自民黨豬口邦子參議員的家，一家四口都居住在這裡。消息傳出後，豬口議員第一時間報平安，但東京大學名譽教授、議員的丈夫豬口孝，以及30多歲的長女都失聯。

當局仍在確認2名死者的身份並釐清火災起因。該棟建築所在的住宅區，鄰近東京巨蛋後樂園地鐵站，當地道路狹窄，救火難度高。