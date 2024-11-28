　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京巨蛋旁民宅惡火2死！　日議員丈夫女兒失聯

記者張靖榕／綜合報導

日本東京巨蛋旁、自民黨參議員豬口邦子女士的住宅27日晚間發生大火，豬口的教授先生與大女兒失聯至今，當局正在確認現場2名死者的身份。

▲▼東京巨蛋旁民宅惡火。（圖／翻攝X）

▲▼東京巨蛋旁民宅惡火。（圖／翻攝X）

▲▼東京巨蛋旁民宅惡火。（圖／翻攝X）

《NHK》報導，東京精華區文京區小石川一棟6層樓建築，27日晚間7時許突傳出一陣濃臭燒焦味，鄰居報警後，大火很快延燒並竄出窗口，警消出動超過30輛消防車，耗時接近6個小時才終於撲滅火勢。

消防隊從火場救出一名女子，該女子在送醫後不治；之後人員在火災現場發現一具遺體。

該棟建築起火點位於6樓，報導指出，該層樓正是自民黨豬口邦子參議員的家，一家四口都居住在這裡。消息傳出後，豬口議員第一時間報平安，但東京大學名譽教授、議員的丈夫豬口孝，以及30多歲的長女都失聯。

當局仍在確認2名死者的身份並釐清火災起因。該棟建築所在的住宅區，鄰近東京巨蛋後樂園地鐵站，當地道路狹窄，救火難度高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了
今晚到明晨最凍「探6度低溫」！　轉雨時間曝
館長搞簽賭「5年前中職開球」喊：支持國球！　網挖影片怒了
川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來
「球版風波」被罵爆　館長改口了
陸集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車：一個月兩次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

普丁撂話動核武！　美國人看情報：一直都認為機率不高

東京6層樓公寓烈火　現場傳刺鼻焦臭味！參議員丈夫、女兒疑死亡

東京巨蛋旁民宅惡火2死！　日議員丈夫女兒失聯

墨西哥：川普若祭25%關稅　恐使美國40萬人失業

回家了！拜登政府卸任前與中國換囚　3名美國公民獲釋

凱洛格任川普俄烏特使　建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

FBI：數名川普內閣提名人受炸彈及「假報案」威脅

川普喊加關稅！　美前10大進口國6個在亞洲「包括台灣」

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感

烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

普丁撂話動核武！　美國人看情報：一直都認為機率不高

東京6層樓公寓烈火　現場傳刺鼻焦臭味！參議員丈夫、女兒疑死亡

東京巨蛋旁民宅惡火2死！　日議員丈夫女兒失聯

墨西哥：川普若祭25%關稅　恐使美國40萬人失業

回家了！拜登政府卸任前與中國換囚　3名美國公民獲釋

凱洛格任川普俄烏特使　建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

FBI：數名川普內閣提名人受炸彈及「假報案」威脅

川普喊加關稅！　美前10大進口國6個在亞洲「包括台灣」

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

星巴克11／28起再推「大杯以上買一送一」　免費爽喝一杯「先截圖」

快訊／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

今晚到明晨最凍「探6度低溫」　賈新興曝下周轉雨時間

烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

極致療癒！「晶石擴香」滴美膚精油好奢華　竟能進軍五星酒店太強

快訊／台積電漲5元至1005　台股開盤上漲46點

中擬藉賴清德出訪軍演　空軍今晨出動各型機艦「防空作戰演練」

Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

獨享高樓層美景！高雄市中心優雅生活「遠雄峰蘊」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知

首爾百年最強大雪！2死、200航班影響

日球迷12強對比兩岸行為：不可能是同一國

川普喊加關稅！　美前10大進口國6個在亞洲「包括台灣」

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

川普2.0關稅戰「亞洲最慘」　台灣也上榜

日本免稅制度改「先付後退」　最快2026年度上路

市場憂降息前景「美股齊跌」！　台積電ADR、輝達下挫逾1％

意志的勝利：川普為何把內閣搞得像馬戲團？

雞蛋別放冰箱蛋架！日本蛋農揭2招正確擺法

泰「機車殺人魔」衝村莊掃射！4人中彈身亡

果粉注意　Apple ID恐遭駭客入侵

凱洛格任川普俄烏特使　建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

更多熱門

相關新聞

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

近期「吉伊卡哇」爆紅，絨毛娃娃繼續成為許多人的喜愛，但娃娃久了容易沾染污漬，日本知名品牌花王就在社群網站上分享簡單又實用的 5步驟清洗法，幫助避免丟入洗衣機後的損壞風險。

低溫急凍！專家曝棉被1正確蓋法可暖整夜

低溫急凍！專家曝棉被1正確蓋法可暖整夜

日球迷12強對比兩岸行為：不可能是同一國

日球迷12強對比兩岸行為：不可能是同一國

張奕獲日球團探詢！日球迷：12強賽的意義

張奕獲日球團探詢！日球迷：12強賽的意義

吉力吉撈「拆東京2壘包帶回家」！原因炸裂

吉力吉撈「拆東京2壘包帶回家」！原因炸裂

關鍵字：

日本東京巨蛋火災日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

即／23:32花蓮近海規模5.2地震　最大震度3級

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

即／台灣東部23:32發生地震　台北有感搖晃

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面