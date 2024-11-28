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凱洛格任川普俄烏特使　建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普今天下午發布聲明表示，由他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）出任總統特助和烏克蘭及俄羅斯特使。

退役中將凱洛格將出任川普2.0俄烏特使，他曾建議告訴烏克蘭，不上談判桌就斷援助；同時也告知俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。他反對美軍介入烏克蘭戰爭，認為應專注對抗中國。

川普打選戰時多次提到要在24小時內結束烏克蘭戰爭，但未深入談止戰細節，80歲的凱洛格如今將成為終戰執行者，相關立場受到高度關注。

路透社6月報導，凱洛格及曾任川普國安會幕僚長的傅萊茨（Fred Fleitz）向川普提出終止俄烏戰爭的方案。

凱洛格當時受訪指出，如果川普在11月總統大選獲勝，盡快促成俄烏談判至關重要。

凱洛格說，他們將告訴烏克蘭「你們得上談判桌，如果不這麼做，美國將中斷援助」；接著告知俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）他也得參與談判，如果不從，「我們將提供烏克蘭一切所需，讓他們在戰場上殲滅你們」。

根據兩人的研究報告，他們將以再延後烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一段時間作為承諾，提升俄羅斯參與談判的意願。

凱洛格去年赴參院軍委會作證時反對讓美軍介入烏克蘭戰爭，強調讓烏軍擊敗對方，這樣不僅能消除一個戰略對手，「還能讓我們將焦點集中在應該集中對抗的主要對手，也就是目前的中國」。

他說，美軍如果介入烏克蘭戰爭失敗，可能不得不進行第三次歐洲戰爭，「而我認為我們不應該，也不需要這樣做」。

凱洛格曾被美媒形容為「川普同溫層」，目前在有川普「小白宮」之稱的智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）擔任美國安全中心共同主席。

AFPI網頁介紹，凱洛格於俄亥俄州岱頓出生，在加州成長，參與23次全球和美國本土軍事行動，功勳卓著、在軍事及國際商務方面擁有豐富經驗，目前在維吉尼亞州定居。

凱洛格是聖克拉拉大學政治學學位畢業，隨後在堪薩斯大學獲得國際研究碩士學位。「凱洛格與妻子裴吉有3個孩子，他們最喜歡的就是把4個孫子留身邊，滿足他們的任何需求，把他們寵壞。這讓他們的父母抓狂」。

凱洛格也涉入對川普的多項調查案。美聯社指出，他是聽取川普及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2019年通話的官員之一，當時川普催促澤倫斯基對拜登父子進行調查。

這通電話後來成為川普遭眾議院彈劾的案件核心，凱洛格後來表示，這通電話並沒有引起他任何疑慮。

2021年1月6日，就在挺川暴徒衝入美國國會大廈前幾個小時，擔任時任副總統彭斯（Mike Pence）國安顧問的凱洛格旁聽了一次激烈的通話，川普在通話中要求彭斯反對或延後國會認證拜登勝選的程序。

凱洛格之後告訴眾議院調查人員，他記得川普對彭斯說過的話，大意是「你不夠強硬，無法做出這個決定」。

美國政治新聞媒體Politico下午報導，目前還不清楚「烏克蘭及俄羅斯特使」一職是否需要經過參議院同意。截至2023年，特使可能需要獲參院通過，但拜登政府已經設法繞過這項規定，老華府人波德斯達（John Podesta）出任氣候特使就是一例。

不過，如果凱洛格的人事案需要過參院這關，占多數的共和黨參議員應該不至於強烈反對。

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