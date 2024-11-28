普丁撂話動核武！　美國人看情報：一直都認為機率不高

▲俄羅斯總統普丁的「動用核武底線」一直不斷往後退。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國近期放寬烏克蘭對美製武器的使用限制，允許其攻擊更深入俄羅斯境內的目標，引發俄國總統普丁再度以動用核武作為威脅。然而5名熟悉美國情報的消息人士表示，雖然普丁言論更加強硬，但實質核風險並沒有真的增加。

路透社引述消息人士指出，過去7個月的多項情報評估一致認為，即使放寬限制，俄羅斯進行核升級的可能性依然不高。他們表示，美國總統拜登本月改變政策後，仍未改變他們的評估。

俄羅斯上周發射一枚新型彈道飛彈，被外界解讀為對美國及其歐洲盟友的警告，但這並未改變美方的評估結果。一位美國官員表示，華盛頓認為俄羅斯不會藉此升級核力量，但可能採取對等措施應對其所認為的美國升級行動。

與此同時，2名高級官員、一名國會議員及2名國會助理透露，俄羅斯可能擴大針對歐洲目標的破壞行動，試圖通過此舉向西方施壓，削弱其對基輔的支持。

情報評估在拜登政府內部的辯論中發揮了重要作用。一些官員起初對放寬限制持反對態度，擔心此舉可能激怒普丁，導致美國軍事和外交人員遭到致命報復，甚至對北約盟友發動襲擊。

儘管如此，隨著情報顯示核升級的風險不高，拜登政府最終決定放寬烏克蘭對美製武器的使用限制。