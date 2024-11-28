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FBI：數名川普內閣提名人受炸彈及「假報案」威脅

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦調查局今天表示，數名川普2.0內閣提名人受到炸彈威脅及「假報案」所害。美媒指出，爆出性侵爭議的防長人選赫格塞斯、已經自退遴選程序的前司法部長人選蓋茲，及聯合國大使人選史蒂芬尼克都受到影響。

川普過渡團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）中午發布聲明指出，從昨晚到今天早上，川普的幾名內閣提名人及政府任命者都受到暴力、不符美國價值的威脅，影響到他們及同居者的生命。聯邦調查局（FBI）約一小時後也發聲明證實有相關情形。

李威特說，執法部門和其他單位迅速採取行動，確保目標人員的安全。

她表示，川普及過渡團隊的工作重點是透過確保安全及繁榮的未來，來團結美國。「我們以川普總統為榜樣，危險恐嚇及暴力行為不會阻礙我們前行」。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）指出，蓋茲（Matt Gaetz）在佛羅里達州的住宅受到炸彈威脅，當地警方出動偵爆犬檢查郵箱，未發現任何可疑物品。蓋茲本人不在現場，但家人在家。

前眾議員蓋茲評價兩極，在國會中屬於極右翼「衝組」。他被控多年前曾買春，與時年17的女孩發生關係，但他堅決否認。

共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）也是受到威脅的人之一，她的辦公室推文表示，史蒂芬尼克和丈夫從華盛頓特區開車前往紐約州北部選區的途中，「被告知住所受到炸彈威脅」。

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