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王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

▲▼新北市首間同時具備社區及住宿式的綜合式長照機構，鑫淼天使居,落成暨剪綵典禮由新北市長侯友宜與天使居長照財團法人王建煊創辦人共同見證新北長照里程碑。無子西瓜社會服務基金會,新北市林口區。（圖／記者姜國輝攝）

▲前監察院長王建煊。（圖／記者姜國輝攝）

記者郭運興／台北報導

前監察院長王建煊21日宣布出售自家住宅，並將賣房所得捐給弱勢，夫妻選擇租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。對此，國民黨台北市議員王欣儀今（27日）表示，北市目前超過11萬高齡長者無自有房屋，其中多數難以順利租到住所，尤其「獨居老人」所面臨的居住困境最為嚴重。她呼籲，市府應提出解方，加強改善包租代管媒合計畫，以改善高齡長者居住環境，避免問題進一步惡化！

王建煊21日召開記者會宣布，開價2500萬出售林口住家，並將賣房所得捐給弱勢使用，此後夫妻選擇以租房方式生活，凸顯高齡租屋市場的不友善，是可能發生於每一個人的。

王欣儀則於市政總質詢時指出，在北市目前有超過11萬高齡長者無自有房屋，其中多數難以順利租到合適住所，尤其是「獨居老人」所面臨的居住困境最為嚴重！

王欣儀表示，針對此情況，呼籲市府須重視並提出解方，加強改善包租代管媒合計畫，以改善高齡長者的居住環境，避免問題進一步惡化！

王欣儀表示，曾多次接到獨居老人流著淚向她哭訴，不知道要去哪裡租房子，時常面臨著居住不穩定的生存問題！也有里長向她反映，幫獨居老人找房子，但往往找到的房屋不是荒山野嶺環境很差，就是5樓的頂樓加蓋，根本爬不上去！

王欣儀說，老人住不好，生活品質差，身心健康就會受到影響，也會加重社會資源的負擔，因為社工要照顧獨老，還要幫他們找房子，但往往找到的都是一些環境惡劣不宜居住的房源，造成社工壓力也很大；如果最後沒有人願意當社工，惡性循環下去，獨居老人的問題只會越來越難解！

王欣儀指出，根據崔媽媽基金會的調查顯示，目前僅有9%的房東願意出租房屋給弱勢族群，其中願意接受高齡長者只佔5%。許多房東甚至明確表示不願將房屋出租給獨居老人，使台北市「近萬名」獨居老人面臨生存挑戰！

王欣儀再指，目前台北市的社會住宅雖採用「通用設計」，適合長者居住，但供應量有限，僅憑「獨居老人」的身份申請社會住宅並不容易；另雖有「包租代管」政策協助長者租屋，但其媒合率僅占總件數的17%，且多數房源缺乏電梯，尤其是老房子比例高的文山區，無電梯房源占比高達62%！

王欣儀強調，台北市正在進行「老人生活狀況調查」，針對不同經濟和健康狀況的高齡長者規劃協助方案，預計明年初公佈結果；她呼籲市長蔣萬安應儘快責成相關局處，透過跨局處合作，協助解決獨居老人及高齡長者的居住問題！

對此，蔣萬安回應，市府已在「人口對策委員會」的「好住宜居小組」中要求社會局與都發局進行全面調查，報告將於明年4月完成，屆時將研擬方案，提供獨居老人更好的居住環境！

王欣儀建議，在調查報告完成，市府研擬好方案之前，應優先檢討改善「包租代管」媒合政策，加強宣導與社工教育訓練，讓社工熟悉包租代管資訊，協助長者快速媒合房源！

▼國民黨台北市議員王欣儀關懷高齡者。（圖／王欣儀提供）

▲▼國民黨台北市議員王欣儀關懷高齡者。（圖／王欣儀提供）

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