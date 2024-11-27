王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

▲前監察院長王建煊。（圖／記者姜國輝攝）

記者郭運興／台北報導

前監察院長王建煊21日宣布出售自家住宅，並將賣房所得捐給弱勢，夫妻選擇租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。對此，國民黨台北市議員王欣儀今（27日）表示，北市目前超過11萬高齡長者無自有房屋，其中多數難以順利租到住所，尤其「獨居老人」所面臨的居住困境最為嚴重。她呼籲，市府應提出解方，加強改善包租代管媒合計畫，以改善高齡長者居住環境，避免問題進一步惡化！

王建煊21日召開記者會宣布，開價2500萬出售林口住家，並將賣房所得捐給弱勢使用，此後夫妻選擇以租房方式生活，凸顯高齡租屋市場的不友善，是可能發生於每一個人的。

王欣儀則於市政總質詢時指出，在北市目前有超過11萬高齡長者無自有房屋，其中多數難以順利租到合適住所，尤其是「獨居老人」所面臨的居住困境最為嚴重！

王欣儀表示，針對此情況，呼籲市府須重視並提出解方，加強改善包租代管媒合計畫，以改善高齡長者的居住環境，避免問題進一步惡化！

王欣儀表示，曾多次接到獨居老人流著淚向她哭訴，不知道要去哪裡租房子，時常面臨著居住不穩定的生存問題！也有里長向她反映，幫獨居老人找房子，但往往找到的房屋不是荒山野嶺環境很差，就是5樓的頂樓加蓋，根本爬不上去！

王欣儀說，老人住不好，生活品質差，身心健康就會受到影響，也會加重社會資源的負擔，因為社工要照顧獨老，還要幫他們找房子，但往往找到的都是一些環境惡劣不宜居住的房源，造成社工壓力也很大；如果最後沒有人願意當社工，惡性循環下去，獨居老人的問題只會越來越難解！

王欣儀指出，根據崔媽媽基金會的調查顯示，目前僅有9%的房東願意出租房屋給弱勢族群，其中願意接受高齡長者只佔5%。許多房東甚至明確表示不願將房屋出租給獨居老人，使台北市「近萬名」獨居老人面臨生存挑戰！

王欣儀再指，目前台北市的社會住宅雖採用「通用設計」，適合長者居住，但供應量有限，僅憑「獨居老人」的身份申請社會住宅並不容易；另雖有「包租代管」政策協助長者租屋，但其媒合率僅占總件數的17%，且多數房源缺乏電梯，尤其是老房子比例高的文山區，無電梯房源占比高達62%！

王欣儀強調，台北市正在進行「老人生活狀況調查」，針對不同經濟和健康狀況的高齡長者規劃協助方案，預計明年初公佈結果；她呼籲市長蔣萬安應儘快責成相關局處，透過跨局處合作，協助解決獨居老人及高齡長者的居住問題！

對此，蔣萬安回應，市府已在「人口對策委員會」的「好住宜居小組」中要求社會局與都發局進行全面調查，報告將於明年4月完成，屆時將研擬方案，提供獨居老人更好的居住環境！

王欣儀建議，在調查報告完成，市府研擬好方案之前，應優先檢討改善「包租代管」媒合政策，加強宣導與社工教育訓練，讓社工熟悉包租代管資訊，協助長者快速媒合房源！

▼國民黨台北市議員王欣儀關懷高齡者。（圖／王欣儀提供）