偏差行為不等同霸凌！北市教育局稱嚴謹認定　議員轟校園淪霸凌地獄

▲台北市政府。（圖／記者楊惠琪攝）

記者郭運興／台北報導

近期「霸凌」事件頻傳，民進黨台北市議員許淑華質疑，台北校園是霸凌地獄？性騷天堂？通報案件年年激增，教育局卻只當總機、掛機。對此，北市教育局昨（26日）發出新聞稿說明2重點，第一「依法嚴謹認定，積極輔導學生偏差行為」、第二「校園霸凌零容忍，嚴謹調查釐清案件全貌」。教育局強調，學生偏差行為老師都會妥善處理，但偏差行為並不等同於霸凌，只要有人提出不舒服感受，學校都會通報並展開輔導，而是否是霸凌行為，仍應依法嚴謹認定。

台北市政府教育局回應，針對議員質詢本市某國小疑似校園霸凌調查結果一案，個案經學校委請教育部人才庫三位成員進行調查後，就調查申請人所述事件逐項進行調查，最後提出調查報告，經學校校園霸凌防制委員會審議確認，逐項釐清個別事件，並依校園霸凌防制準則規定，認定不構成霸凌行為。

教育局表示，面對疑似校園霸凌事件，學校依法審慎嚴謹調查與認定，即使最終依法不成立霸凌行為，學校均會持續關注學生行為表現，面對學生偏差行為提供適當的輔導，以維護學生身心發展。

教育局提到2重點，第一「依法嚴謹認定校園霸凌事件，積極輔導學生偏差行為」，校園作為教育的重要場域，應以輔導為優先，積極協助學生改正偏差行為。

教育部指出，針對霸凌成案數較低的情況，主因係依據校園霸凌防制準則第4條規定，霸凌行為應符合「持續」、「侵害樣態」、「故意」及「造成損害」四要件，面對學生的偏差行為需嚴謹針對法定的要件進行逐一審認，且該準則立法精神係考量校園為學生學習成長的場域，霸凌事件的核心在於人際互動，因此在生對生霸凌事件中，允許學生一定的試錯空間，並強調透過調和機制，讓當事人有機會對話、修復關係。

教育局強調，學生的偏差行為老師都會妥善處理，但偏差行為並不等同於霸凌。只要有人提出不舒服的感受，學校都會通報並立即展開輔導，透過教育和溝通來改善情況，而是否是霸凌行為，仍應該依法嚴謹認定。

教育局說，第二「校園霸凌零容忍 嚴謹調查釐清案件全貌」，面對校園霸凌事件零容忍，處理校園疑似霸凌案件時，均需依法規所定處理流程及調查期限辦理，透過訪談、調閱相關紀錄等，嚴謹的調查才能釐清事件的全貌，同時更會提供關懷輔導與支持，積極關注學生身心發展，以營造安全、友善的學習環境。

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