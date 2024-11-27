　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員轟北市校園淪霸凌地獄　教育局稱嚴謹認定：偏差行為不等同霸凌

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市政府。（圖／記者楊惠琪攝）

記者郭運興／台北報導

近期「霸凌」事件頻傳，民進黨台北市議員許淑華質疑，台北校園是霸凌地獄？性騷天堂？通報案件年年激增，教育局卻只當總機、掛機。對此，北市教育局昨（26日）發出新聞稿說明2重點，第一「依法嚴謹認定，積極輔導學生偏差行為」、第二「校園霸凌零容忍，嚴謹調查釐清案件全貌」。教育局強調，學生偏差行為老師都會妥善處理，但偏差行為並不等同於霸凌，只要有人提出不舒服感受，學校都會通報並展開輔導，而是否是霸凌行為，仍應依法嚴謹認定

台北市政府教育局回應，針對議員質詢本市某國小疑似校園霸凌調查結果一案，個案經學校委請教育部人才庫三位成員進行調查後，就調查申請人所述事件逐項進行調查，最後提出調查報告，經學校校園霸凌防制委員會審議確認，逐項釐清個別事件，並依校園霸凌防制準則規定，認定不構成霸凌行為。

教育局表示，面對疑似校園霸凌事件，學校依法審慎嚴謹調查與認定，即使最終依法不成立霸凌行為，學校均會持續關注學生行為表現，面對學生偏差行為提供適當的輔導，以維護學生身心發展。

教育局提到2重點，第一「依法嚴謹認定校園霸凌事件，積極輔導學生偏差行為」，校園作為教育的重要場域，應以輔導為優先，積極協助學生改正偏差行為。

教育部指出，針對霸凌成案數較低的情況，主因係依據校園霸凌防制準則第4條規定，霸凌行為應符合「持續」、「侵害樣態」、「故意」及「造成損害」四要件，面對學生的偏差行為需嚴謹針對法定的要件進行逐一審認，且該準則立法精神係考量校園為學生學習成長的場域，霸凌事件的核心在於人際互動，因此在生對生霸凌事件中，允許學生一定的試錯空間，並強調透過調和機制，讓當事人有機會對話、修復關係。

教育局強調，學生的偏差行為老師都會妥善處理，但偏差行為並不等同於霸凌。只要有人提出不舒服的感受，學校都會通報並立即展開輔導，透過教育和溝通來改善情況，而是否是霸凌行為，仍應該依法嚴謹認定。

教育局說，第二「校園霸凌零容忍 嚴謹調查釐清案件全貌」，面對校園霸凌事件零容忍，處理校園疑似霸凌案件時，均需依法規所定處理流程及調查期限辦理，透過訪談、調閱相關紀錄等，嚴謹的調查才能釐清事件的全貌，同時更會提供關懷輔導與支持，積極關注學生身心發展，以營造安全、友善的學習環境。

 ●還想看更多...

►台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　許淑華轟：教育局形同虛設

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林郁婷又遭質疑棄賽　交涉過程曝光
快訊／海科館長涉霸凌　確定遭拔官
采盟亂入「體育署、副總統辦公室」知情　1原因讓交長堅持罰百萬
快訊／高雄停車場驚見一具男屍
快訊／2025年中職賽程出爐！
快訊／郭哲敏現身！1億交保「有逃亡可能」遭撤銷
台積電帶頭殺！3檔千金股慘摔　一張蒸發20萬
中職規劃12強紀念展　金盃、冠軍球有望同場亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

洪申翰接勞動部長引熱議　卓榮泰：棘手問題不能找新手處理

7月早料到！NCC首次委員未滿4人　未來僅召開「委員諮議會」

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自傲一覽無遺

館長自爆作過職棒簽賭　時力列「六黑手」：仍在影響台灣政壇

共軍將啟「聯合利劍C」制賴清德出訪　綠委批：完全不給中華民國空間

快訊／NCC新主委　卓榮泰證實：陳崇樹先行代理

偏差行為不等同霸凌！北市教育局稱嚴謹認定　議員轟校園淪霸凌地獄

發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

點出接機之亂原因　蔡其昌：當下我也很混亂

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

洪申翰接勞動部長引熱議　卓榮泰：棘手問題不能找新手處理

7月早料到！NCC首次委員未滿4人　未來僅召開「委員諮議會」

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自傲一覽無遺

館長自爆作過職棒簽賭　時力列「六黑手」：仍在影響台灣政壇

共軍將啟「聯合利劍C」制賴清德出訪　綠委批：完全不給中華民國空間

快訊／NCC新主委　卓榮泰證實：陳崇樹先行代理

偏差行為不等同霸凌！北市教育局稱嚴謹認定　議員轟校園淪霸凌地獄

發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

點出接機之亂原因　蔡其昌：當下我也很混亂

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

探索馬尼拉的文化與魅力：Solaire Resort為您打造完美旅程

穿梭雪地森林、近看北極熊滾躺玩球！開箱北海道最古老動物園之一

農業部重申「獸鋏禁令」年拆逾2千個　籲民眾踴躍檢舉

關稅大刀將開鍘！川普堅持向墨商品加稅25%　總統反嗆：毫無意義

康康爆遭綜藝大哥「無預警打到頭濺血」！　認了：我忍痛看完

士林官邸菊展14區亮點先看！巨型傘蜥蜴、菊狐狸迎賓　亮燈到9點

綠頭鴨硬騎白鵝「便車搭」　還咬扯脖子毛：開快點！

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

政治熱門新聞

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」

爆周玉蔻曾私約和解茶　張淑娟怒了

賴清德PO「獅迷自肥照」　蔡英文回應了

拿陳傑憲無頭看板挨轟　陳智菡曝心聲

性別又遭質疑！林郁婷世界盃退賽抗議　卓榮泰力挺

傳賴清德想「500紙鈔」印台灣隊　黃暐瀚支持：用了24年為何不能換

周玉蔻亂爆滾床單翻車　張淑娟哽咽嗆坐牢

采盟「黃巾之亂」維安離譜　國安局還原當天：3日內提檢討報告

美國共和黨人士建議KMT壓制親中立場、強化嚇阻　以獲川普信任

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁硬起來「無法妥協」

快訊／前綠委彭添富清晨驚傳辭世　享壽73歲

12強每人700萬元獎金　賴清德：想結婚、生小孩的不用猶豫了

更多熱門

相關新聞

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」

廣西南寧一名15歲的女學生近日在懷孕32週時，被班上同學叫至校外，其中一名男同學持西瓜刀砍傷她。該名學生的家長秦聯（化名）表示，女兒在校3年間被霸凌2次，其中一次還被狠甩40幾個巴掌，但校方處理消極，令她相當無奈，只好在網上曝光此事。

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　綠議員轟：教育局形同虛設

快訊／謝宜容遭境管後首發聲！　「絕對遵守處分」

快訊／謝宜容遭境管後首發聲！　「絕對遵守處分」

霸凌案「交通部清查出18件」　陳世凱：會接好每一個人

霸凌案「交通部清查出18件」　陳世凱：會接好每一個人

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

關鍵字：

許淑華台北教育局霸凌性騷擾偏差行為校園霸凌

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面