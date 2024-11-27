雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

▲2023年在上海舉辦的雙城論壇，圖為蔣萬安、上海市長龔正。（資料圖／記者趙禕攝）

記者陳冠宇／綜合報導

雙城論壇主論壇將於12月17日登場，台北市長蔣萬安也重申「有信心今年可以舉辦」。大陸國台辦則說，一貫支持並積極推動兩岸交流合作，上海與台北就論壇相關事宜一直保持著聯繫溝通。

《東森新媒體ETtoday》今（27）日稍早獨家報導，台北市政府安排上海市訪問團於12月16日至18日來訪，主論壇於12月17日登場，目前相關的會議籌備工作已經重啟。儘管上海官員來訪的最高層級未做最後確定，但仍不排除上海市長龔正親自出席的可能性。

大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上，被問及雙城論壇的進度時表示，大陸一貫支持並積極推動兩岸交流合作。他說，上海市與台北市就今年上海台北城市論壇事宜一直保持著聯繫溝通，有關安排確定後會及時發布消息。

台北市長蔣萬安今日上午出席台北農產運銷公司50周年茶會，被問到雙城論壇議題時表示，都還在持續溝通、協調，他在議會也有強調過，基於上海、台北之間，兩市交流互惠的基礎，他們認為雙城論壇應該要辦，加上雙城好、兩岸好，這樣的角度出發他們認為一定要辦，「所以我們有信心今年可以舉辦，一切確定好再跟大家做個報告」。