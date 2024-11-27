台北校園「800件霸凌通報」成案僅10%　許淑華轟：教育局形同虛設

記者郭運興／台北報導

近期「霸凌」事件頻傳，引發社會各界高度關注，而民進黨台北市議員許淑華26日質詢時質疑，教育局處理校園霸凌與性平案流程冗長且不公。今（27日）她發文指出，性侵、性騷通報1,164件，成案比率僅13%，剩下不成案難道是學生幻想？另外，最近4年，台北市霸凌通報超過800件，成案比例只有10%，所以剩下700多件，學校跟教育局都當作學生所受委屈是假的嗎？

許淑華表示，台北是霸凌地獄？性騷天堂？通報案件年年激增，教育局卻只當總機、掛機。這幾年，台北校園的真實狀況，可能比韓劇《黑暗榮耀》還更令人心痛。

許淑華指出，大家能想像，在台北平均每天有3位學生受害？光是去年，國小、國中的性侵害、性騷擾等通報是1,164件，相較前一年新增268件，通報成長率將近3成，但成案比率僅13%。剩下87%的不成案呢？難道全是學生幻想被騷擾嗎？

許淑華再指，最近4年，台北市霸凌通報超過800件，卻只有89件成案，比例只有10%。所以剩下700多件，學校跟教育局都當作學生所受的委屈都是假的嗎？

許淑華透露，前陣子，有家長向他陳情，去年有名小5生，被同學倒水霸凌，學校竟認定，沒有實質傷害而不成案。今年這位學生升上6年級，再遭到霸凌，被誣告2次作弊，學校竟然認為「散布作弊的行為是言論自由」，最後更以「4人已經畢業」草草結案。

許淑華直言，學校接到霸凌、性侵及性騷通報後，雖然會組成審議委員會，但成案率都極低，而教育局呢？根本形同虛設。家長不滿校方的處理，向教育局申復，教育局只會發函要學校說明，就繼續掛機，交由學校的同批委員會再次審理，等於讓「球員兼裁判」的情況一再發生。

許淑華說，整個霸凌調查流程往往要3個月以上，結果多數還不成案。性侵害、性騷擾案件的處理也如出一轍，根本讓受害者遭遇二度傷害。

許淑華提到，昨天特別質詢蔣萬安市長，明確提出兩大要求，第一，校園霸凌事件處理流程案件成立要件及縮短調查時間與建立保護機制。第二，校園性侵害、性騷擾事件處理流程申訴有理由時，應由教育局介入重啟調查，避免球員兼裁判，並檢討縮短調查時間與建立保護機制。

最後，許淑華強調，孩子們應該在校園安心成長，而不是擔心成為下一個受害者，自己絕對不能接受教育局坐視不管，只當總機、繼續掛機。

▼民進黨議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）