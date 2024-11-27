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堅守偏鄉29載！玉里醫院湯介如獲衛福部資深典範獎

▲▼玉里醫院湯介如醫師，今年從部立醫院2,243名醫師中脫穎而出，榮獲「資深典範醫師獎」。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院湯介如醫師，今年從部立醫院2,243名醫師中脫穎而出，榮獲「資深典範醫師獎」。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在繁華都市外，偏鄉的醫療服務往往面臨資源匱乏與人力不足的挑戰。然而，有一位醫師默默堅守偏鄉長達29年，用自己的專業與熱忱守護當地居民的健康，他就是衛生福利部玉里醫院的主治醫師湯介如，今年從部立醫院2,243名醫師中脫穎而出，榮獲衛生福利部第11屆「資深典範醫師獎」，成為醫療界的卓越典範。

湯介如醫師原本可在都市醫院享有穩定的高薪與優越資源，但他選擇走一條更具挑戰性的路。自願前往花蓮玉里鎮及周邊萬寧村等偏鄉地區，專注服務弱勢群體。他深入社區，為精神病患提供內科醫療，長年不間斷地照顧B型與C型肝炎患者，並推動糖尿病與慢性腎臟病照護。他的身影，成為當地居民心中「最安心的存在」。湯醫師在接受訪問時坦言：「醫師是病人最後的希望。我們不僅要給病人一時的幫助，更要提供長期的關懷與支持。服務偏鄉雖然辛苦，但看見病人康復，感覺一切都值得。」

▲▼玉里醫院湯介如醫師，今年從部立醫院2,243名醫師中脫穎而出，榮獲「資深典範醫師獎」。（圖／玉里醫院提供，下同）

湯醫師在玉里醫院服務期間並未止步於傳統醫療模式，而是善用科技提升偏鄉醫療品質。他引進免散瞳眼底檢查設備，為缺乏眼科醫師的偏鄉地區提供視力保健，每年為近千名居民進行檢查。此外，他以Excel工具編寫程式指令，系統化追蹤病患的慢性病數據，提升診療效率並降低錯誤發生率。「在偏鄉，資源雖有限，但我們可以透過創新與努力，讓每一分資源發揮最大效益。」湯醫師如是說。

湯介如醫師29年的奉獻寫下無數感人的篇章，其中他在2007年至2023年連續17年獲健保署糖尿病品質卓越獎，並帶領團隊在花蓮縣糖尿病共同照護網中蟬聯十年冠軍。湯醫師更是疫情期間的防疫中堅，2022年擔任COVID-19專責病房主責醫師，成功降低患者死亡率，守護社區健康。

▲▼玉里醫院湯介如醫師，今年從部立醫院2,243名醫師中脫穎而出，榮獲「資深典範醫師獎」。（圖／玉里醫院提供，下同）

湯介如醫師表示，醫師是病人最後的希望，看見病人康復，一切都值得。

除了專業成就外，湯醫師也以溫暖的言語激勵年輕醫師。他說：「有夢想就要勇敢追尋，不要等到退休才後悔沒有去做。」他以棒球比賽為例：「沒有嘗試擊球，怎會知道能否擊敗對手？要敢於挑戰，夢想才會實現。」湯醫師的堅持不僅為當地居民帶來健康的保障，也激勵了更多人投入偏鄉醫療。他的故事成為一盞明燈，指引醫界如何在困難中實現醫者仁心的最高價值。

榮獲資深典範獎對湯醫師來說，是一份鼓勵，更是一份責任。他表示，未來將持續深耕偏鄉醫療，並期望以自己的經驗培養更多願意服務偏鄉的醫療人才。湯介如醫師用29年的堅持，改變了無數人的生命，也改變了偏鄉醫療的面貌。他不僅是一位醫師，更是一位帶來希望的使者。

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