大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

▲住在大梨山地區的居民面臨到唯一牙醫屆臨退休都焦慮不已，偏鄉醫療和平區代會代表林永富以及里長賴盛功呼籲政府不要犧牲偏鄉居民醫療權益。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣偏鄉地區醫療資源不足問題嚴重，牙科首當其衝，就連眼科醫生也相當缺乏。當地居民憂心，以台中市和平區的大梨山地區來說，3000位居民的口腔醫療衛生，只能靠衛生所裡唯一的牙醫師，但醫師屆齡，卻因找不到接班人而遲遲無法退休，讓當地的老人家相當擔心，以後牙疼找不到醫生來看診了，一語道出偏鄉醫療的無奈和辛酸。

和平區第3屆區民代表會代表的林永富很無奈的說，大梨山地區以種植水果、高麗菜為主，居民幾乎都是世代久居的原住民，因為交通相當不便，除了農忙時期會聘請短期工，一般不會有外地人到山上居住，居民如果白天下山有便道可通行，大約需要3個多小時，天黑之後便道關閉，需要繞行合歡山、埔里才能到市區，不但危險且最少需要4小時車程。

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和平區梨山里里長賴盛功也提到，大梨山地區缺的不只是牙科醫生，還有眼科醫生。因大梨山地區是高接梨與蜜蘋果的盛產地，農民經常需要噴農藥除蟲，有一次他因為噴撒不當，農藥不小心噴到眼睛裡，讓他痛到睜不開眼睛，卻因位處山上、找不到眼科醫生求助，兒子只好連夜將他載往台中市中國醫藥大學附設醫院急診，「從晚上一直清洗到隔天早上，我的眼睛才能睜開，若太晚下山求診，我早就瞎掉了！」因此，賴盛功請求政府正視偏鄉醫療資源嚴重不足的問題，別讓山上的居民成為二等公民。

衛福部規劃24億元「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，讓苦無醫師執業的偏鄉地區，考量以外籍牙醫學生參與，但本土牙醫反對，要求衛福部撤回偏鄉醫療計畫。針對相關質疑，衛福部澄清，偏鄉醫療計畫並無強制特定牙醫師參與的規定，計劃將以現今55個無牙醫鄉鎮，召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，至於國外學歷者有爭議則暫緩，並承諾是否開放其服務偏鄉會再公開討論。對此，國際牙醫校友聯合會表示，支持本土牙醫承擔偏鄉責任，但也呼籲率先示範推動計畫落地，不是只要求退回計畫，犧牲382萬人民醫療權。