凝聚青力量！推動健康城市+友善環境　花蓮獲「城市夥伴獎」

▲▼花蓮獲衛福部「城市夥伴獎」 由青發中心專員柯佩君（右二）代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部2023年台灣健康城市暨高齡友善城市獎日前於財團法人張榮發基金會舉辦頒獎典禮，花蓮縣政府以「青潮而True 凝聚花蓮青力量」為主題，榮獲「健康城市類-城市夥伴獎」，由青發中心專員柯佩君代表領獎。

評審委員肯定縣府近年在推動青年促進健康城市及友善社會方面的努力與付出，透過與在地產學研社共同合作，實踐花蓮縣推動健康城市和友善環境的創新作為。

縣府青發中心獲獎內容以發展青年資源共伴圈、設計創業支援生態系及串聯產官學研跨域大聯盟為三大主軸，包含以高中職、大學青年關心地方社區公共議題的「青年夢想家提案競賽」；透過畢業專題與在地產業鏈結應用的「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」。除了支持在地青年，對於來自外地或有移居意向的青年，設計創業多元支持路徑，包含針對創業初期商業模式設定的「HSH創新創業競賽」、育成孵化的「新創基地進駐」、協助中小企業創新轉型的「地方型SBIR產業創新研發推動計畫」、OMO虛實整合「花蓮購物節」與邀集逾百組全台新創團隊齊聚東台灣的「花蓮創新創業嘉年華」。

為精進青年政策、蒐羅各方意見，青發中心陸續成立花蓮縣青年發展諮詢委員會、花蓮縣產業大聯盟，吸引在地有志青年踴躍報名，積極參與公共事務，專業領域豐富多元，含括觀光餐飲、交通運輸、藝術文化、農漁生技、公共衛生、財務金融及數位行銷等項目，提供政策發展的建議與願景方針，並能善用自身專長為在地青年學子留鄉發展、創業育成貢獻一己之力。

花蓮縣長徐榛蔚感謝衛福部對縣府在促進健康城市努力的高度肯定，尤其是青年發展中心在推動青年參與和促進社會共融方面的成就。縣府未來持續強化多元政策支持，讓青壯年世代在花蓮得到發展機會，同時也為高齡族群創造更多友善設施，期望透過整合在地區域資源，共同打造全齡友善城市，讓每個人都能在花蓮土地找到歸屬感，享受安居樂業的生活品質。