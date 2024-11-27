餅店董座酒後叫代駕被丟包　中市府發67張認證標章…六都居冠

▲台中一知名餅店老闆日前付千元酒後叫代駕卻慘遭丟包路中，整個人泥醉到半身露賓士車外，嚇壞路人趕緊報案。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

先前台中市曾發生餅店老董聚餐後泥醉，叫酒後代駕，結果代駕將車開到目的地後，車未停好、也無熄火就收錢落跑，把老董丟包在路中間，引起路人關注，最後報警處理。台中市交通局表示，目前台中已核發67張酒後代駕認證標章，占所有合格代駕駕駛人的17%，比例為全國六都最高，讓民眾酒後叫代駕多一份安全跟保障。

日前在台中市明禮街上，有民眾發現路中間有一輛新車價格破400萬的賓士車車門半開，車內有一名男子倒臥在副駕駛座且無反應，緊急報案。警方獲報後才發現，車主、52歲的郭男因為酒後叫代駕送他回家，未料抵達家門口付錢後，代駕司機未將車停好拿錢就跑了，泥醉的郭男無法自理，只能坐在自小客車的副駕駛座上。

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▲台中已核發67張酒後代駕認證標章，占所有合格代駕駕駛人的17%，雖數量不多，比例卻已是全國六都最高。（圖／記者游瓊華翻攝）



交通局長葉昭甫表示，為提高民眾對酒後代駕服務信任，交通局配合交通部推動酒後代駕駕駛人標章認證作業，目前合作車隊包括國通車隊、永隆車隊、飛狗車隊、台中無線車隊、怡美車隊、55688代駕(台灣大車隊)等計程車隊。

交通局表示，對審核符合資格的代駕駕駛人已經陸續核發推薦標章，鼓勵優質代駕駕駛人，提升代駕產業服務品質，截至目前台中市已經順利核發67張酒後代駕認證標章，占所有合格代駕駕駛人的17%，比例高居六都之冠，民眾若有需求，也可去電上述車隊叫車。