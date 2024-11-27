誆求職女「穿透膚絲襪絲獻身老闆」　淫狼飾2角硬闖紅燈滿地血

▲女子面試被人欺騙有潛規則，對方不顧月事來還硬上。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園徐姓男子2022年間一人分飾2角，以面試名義應徵女子小施（化名），並欺騙小施獻身給老闆「潛規則」。小施上當，在應試時遭徐男持空氣槍恐嚇硬上，徐男還不顧小施月事來，結果弄得「流很多血在地板，地板有味道」。一二審均將徐男判刑7年6月，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，有妨害自由、家暴前科的徐姓男子，2021年底開始以「皓皓租屋」名義，在徵才網站上徵人。小施寄出履歷後，徐男在2022年初先假冒是總公司的人資女性員工，主動聯繫小施，「職場都會有，就像我講淺規，妳也知道」、「淺規的女生都(通)常都是私下福利大於檯面。」騙她說公司有「潛規則」，暗示要跟老闆發生關係，並要求小施在面試時濃妝並穿著透膚絲襪前來。

小施依約前來，這時徐男又以老闆身分出面面試，一開始就拉下鐵門，並拿出一把空氣槍。徐男不斷威脅利誘，恐嚇要對小施下「血水咒」，甚至還讓小施把玩空氣槍。最後徐男強壓小施硬上，小施因為月事來，拒絕發生關係，但徐男不理會硬上。最後因為徐男尿急，草草了事，並拉開鐵門讓小施離去。小施事後報警，檢警循線逮捕徐男，並提起公訴。

法院審理時，徐男坦承跟小施發生關係，但辯稱雙方是談好月薪4萬元以及工作內容後，小施自願發生關係。徐男還說：「發生性行為過程中，她因月經流很多血在地板，地板有味道。」、「我覺得很噁心。」試圖推卸刑責。

但小施出示2人事後的LINE對話內容「你桌上有槍，而且你把我手機拿走，我會怕...我怎麼知道你會對我怎樣，而且密閉空間，欸鐵門都拉下來，而且我也確實有說我要走，而你不讓我走，至於強制性交，我當然不敢太大動作反抗，因為你有槍、你有槍、你有槍，請不要再恐嚇我了！你已經對我身心造成極大影響了」再加上其他客觀證據，一二審法院均認定徐男有罪，均判刑7年6月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。