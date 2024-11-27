中華隊「班機上1畫面」對比炸裂　他秒哭：王建民低調王者風範

▲網友直擊，教練團們坐豪經艙。（圖／show4653提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊12強奪冠甚至完封日本隊，除了歸功於球隊團結力，尤其背後教練團與情蒐組更是功不可沒。一名網友在班機上，直擊王建民、彭政閔與蔡其昌坐在豪經艙，把位子讓給表現優異的球員們，這感動一幕讓他直呼「馬上眼紅哭了」，並稱王建民具有低調的王者風範。

一名網友「show4653」在Threads直擊感動一幕，中華隊奪冠返台班機上，看到「蔡其昌會長和恰恰、王建民教練們坐豪經艙」，選擇把商務艙留給球員們，讓他內心感到無比震撼，「你能不感動嘛！」

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照片可見，林安可、黃子鵬、林家正與吉力吉撈·鞏冠等球員們坐在商務艙，再轉向另一視角，球團背後大咖功臣們，包括教練團王建民、林岳平、彭政閔、高國輝與蔡其昌則坐在豪經艙。這一幕再度令原PO感動讚嘆，「我在機上看到這一幕，馬上眼紅...哭了」並直呼王建民有一種「王者風範的低調！」

▲台灣尚勇，選手搭乘商務艙返台。（圖／show4653提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



底下網友也暖心直呼，「豪經艙就是經濟艙，位子也沒比較大，椅子看起來高級一點罷了」、「王建民坐豪經艙真的很辛苦，193公分擠在那」、「這次的棒協真的讓人大改觀」、「有品格有態度的呈現讓人佩服」、「建民似乎關心左邊旅客，能不能找到空間放行李（劃錯重點）」、「好感動」。

本文獲「show4653」授權提供！