國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

我方稱新加坡總理黃循財近日的「反對台獨」言論是假訊息，隨後遭新加坡官方反駁。大陸國台辦表示，一個中國原則是「人心所向、大勢所趨」，「台獨」窮途末路，民進黨當局欺騙台灣民眾，只會「被啪啪打臉」。

黃循財在APEC峰會期間向陸方表示，新加坡反對「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則；我外交部稱大陸散播「不實言論」。不過，隨後新加坡政府發布聲明稱，新加坡有明確一貫的中國政策、反對台獨。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上表示，事實一再表明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。

陳斌華接著說，「台獨」失道寡助，窮途末路。民進黨當局罔顧事實，欺騙台灣民眾，只會自取其辱，「被啪啪打臉」。

另一方面，賴清德總統近日表示，川普當選總統後已提名的幾位重要內閣成員，包括擬任國務卿的盧比歐（Marco Rubio），都與台灣有深厚關係，支持民主台灣，還稱「台美關係史上最好」。

陳斌華回應稱，「哪些人在新一屆美國政府擔任什麼職務，都改變不了台灣是中國一部分的地位。賴清德當局一味『倚美謀獨』，難逃成為『棄子』的悲慘下場。」