　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園東隆凱悅社區未徵收憂成機場孤島　赴交通部「自砸雞蛋」抗議

▲▼航空城原位保留居民權益促進會偕同桃園東隆凱悅社區居民，齊聚交通部陳情抗議，居民激動拿雞蛋砸向自己還下跪，氣氛緊張。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲航空城原位保留居民權益促進會偕同桃園東隆凱悅社區居民，赴交通部抗議，居民激動拿雞蛋砸自己還下跪，氣氛緊張。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園航空城區段徵收作業已結束，其中住在東隆凱悅社區43戶居民，少數人不同意而被排除徵收範圍，憂心未來成為機場孤島，承受噪音及淹水威脅，今（25日）上午近百人齊聚在交通部陳情抗議，盼社區納入航空城徵收範圍，交通部航政司官員出面接下陳情書後，隨即快閃未作回應。

航空城原位保留居民權益促進會今偕同社區居民，動員3輛遊覽車、近百人今一早前往松山機場快閃抗議，隨後轉往到交通部大門口，拉布條並高喊「我要納入徵收，給我安全住所」、「專案處理東隆凱悅，拒做次等公民」口號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

居民更上演行動劇，拿起雞蛋砸向自己，氣憤說好不容易買下一棟房子，因為國家要辦航空城，徵收卻被排除在外，權益控制在少數人手上，社區將變成孤島，居民變成棄民，「難道我們是賤民嗎？」情緒激動一度下跪，盼交通部能重視。

▲▼航空城原位保留居民權益促進會偕同桃園東隆凱悅社區居民，齊聚交通部陳情抗議，居民激動拿雞蛋砸向自己還下跪，氣氛緊張。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園東隆凱悅社區居民赴交通部陳情，盼納入航空城徵收範圍。（圖／記者蔡亞樺攝）

航空城原位保留居民權益促進會理事長呂佳峰指出，變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫在10月30日辦理公展，排除東隆凱悅社區納入第一種住宅徵收範圍，學校、公車站、社區活動中心等設施將一一拆除，出入僅靠一條聯外道路，淪為被邊緣化的機場孤島。

呂佳峰表示，航空城第3跑道將填高至海拔13至14公尺，現在北跑道海拔約 18公尺，位在2條跑道中間的東隆凱悅社區僅8公尺高，地勢低漥，氣候劇烈變遷未來下雨必淹水，且機場噪音分貝大，危害居民生命財產安全與居住品質。

▲▼航空城原位保留居民權益促進會偕同桃園東隆凱悅社區居民，齊聚交通部陳情抗議，居民激動拿雞蛋砸向自己還下跪，氣氛緊張。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部航政司科長王世寧（左二）出面接下陳情書。（圖／記者蔡亞樺攝）

東隆凱悅社區主委廖翠菱提到，此次公展依內政部都委會982次決議，須經土地全部所有權人同意，東隆社區總共43戶，其中6戶不同意，管委會已取得37戶簽署同意書，但982決議排除徵收，對該社區所有權人不公平。

廖翠菱在場向交通部喊話，以專案方式將東隆凱悅社區，讓不同意徵收的6戶居民留下，想被徵收的37戶居民能徵收搬遷，創造三贏。交通部航政司科長王世寧出面接下陳情書，但未做說明便快步離開，交通部表示，稍後發布新聞稿說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本12強賽前發生了什麼？　教練分析敗因：球隊面臨2大挑戰
中華隊「蛇軍3林」發威射下日本　MLB記者讚：台灣最偉大棒球
11年前「棒打中華隊」今淪戰犯　日本監督道歉：輸了是我的責任
台日「奪冠獎金」驚人差距曝光！　日媒檢討12強賽敗因
搭高鐵台灣奪冠！他「豪請車廂所有人喝飲料」　身分曝光超大咖
LIVE／陳傑憲摘MVP四大獎日本挨轟恥辱　女秘書控訴文化部
快訊／內湖聯發科前「滿地血」　女胸部中刀命危
陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！林襄也被迷暈
林昱珉媽媽開早餐店　人潮爆滿：他很認真、外語又好
奪冠太振奮！陳其邁建議總統放假　嗨喊「已達停班課標準」
70%人押「中華隊冠軍」　運彩估慘賠1.6億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起鋒面冷氣團夾擊　降雨熱區、雪崩式降溫一次看

中華隊金牌英雄太帥！中市府一招教你免費拿「全隊簽名球」

「要看台灣拿世界冠軍」！彭政閔11年前願望成真了...球迷全看哭

桃園東隆凱悅社區未徵收憂成機場孤島　赴交通部「自砸雞蛋」抗議

搭高鐵台灣奪冠！他「豪請車廂所有人喝飲料」　身分曝光超大咖

中華隊奪冠！徐展元點名他「有獨到的過人之處」：致上無比的尊敬

世大運破百戶閒置社宅釀治安隱憂　近400戶住民掃地出門歹過年冬

寵物美容商機年破百億！農業部首推定型化契約　明年元月上路

相信中華隊！超狂球迷買運彩「押10萬元台灣冠軍」：球員狀態很好

中華隊冠軍「雞排祭品文」來了！全台發放地點、時間一次看

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

明起鋒面冷氣團夾擊　降雨熱區、雪崩式降溫一次看

中華隊金牌英雄太帥！中市府一招教你免費拿「全隊簽名球」

「要看台灣拿世界冠軍」！彭政閔11年前願望成真了...球迷全看哭

桃園東隆凱悅社區未徵收憂成機場孤島　赴交通部「自砸雞蛋」抗議

搭高鐵台灣奪冠！他「豪請車廂所有人喝飲料」　身分曝光超大咖

中華隊奪冠！徐展元點名他「有獨到的過人之處」：致上無比的尊敬

世大運破百戶閒置社宅釀治安隱憂　近400戶住民掃地出門歹過年冬

寵物美容商機年破百億！農業部首推定型化契約　明年元月上路

相信中華隊！超狂球迷買運彩「押10萬元台灣冠軍」：球員狀態很好

中華隊冠軍「雞排祭品文」來了！全台發放地點、時間一次看

消防機器人初展威能　南消第五大隊辦理消防員及機器人配合搶救演練

大爆冷門的世界第一！　全台凝聚「就一起」拿冠軍

專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說

日本12強賽前發生了什麼？　教練分析敗因：球隊面臨2大挑戰

女「喉嚨痛就診」莫名被迫看婦科　變態醫性侵87女偷拍6千小時片

明起鋒面冷氣團夾擊　降雨熱區、雪崩式降溫一次看

營養師大推「5種水果」對心臟好　木瓜、葡萄上榜

中華隊金牌英雄太帥！中市府一招教你免費拿「全隊簽名球」

中華隊奪冠85度C「連6天」買一送一　星巴克11／25起好友分享

11年前「棒打中華隊」今淪戰犯　日本監督道歉：輸了是我的責任

生活熱門新聞

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

中華隊「台灣英雄見面會」26日舉辦！

牛棚穩到不行！網點名王建民：最大隱形功臣

慶中華隊奪冠！大數據公司宣布「放假一天」

慶中華隊奪冠！六福村免費入園優惠辦法曝

12強海報「隱藏大魔王」成真！網笑噴1共通點

快訊／10:30南投竹山規模4.1地震　11縣市有感「最大震度3級」

台灣尚勇！中華隊奪冠「社區齊歡呼」

他喊「抱歉了段考！」萬人挺：台灣這場等了32年

明轉雨！　強冷空氣連3天探10℃

台灣奪冠！他搭高鐵「豪請喝飲料」身分超大咖

更多熱門

相關新聞

桃園傳凶殺！　男挑釁同事遭刺破肚慘死

桃園傳凶殺！　男挑釁同事遭刺破肚慘死

桃園市八德區21日傳出一起殺人案，警方初步調查，兇手江男(44歲)與死者李男(62歲)同為一家人力仲介公司員工，並住在公司提供的宿舍中，但2人卻因生活習慣不同，長期相處不睦，未料案發當天，江嫌又因細故與喝醉的李男發生口角，竟情緒失控持刀刺穿李男腹部，致其臟器外露、當場慘死。警方到場後立即將江嫌逮捕，目前全案正依殺人罪進一步偵辦中。

桃園「脆皮燒肉節」　民代批擅挪預算舉辦

桃園「脆皮燒肉節」　民代批擅挪預算舉辦

上周30人命喪交通事故　死亡最多3縣市「桃園又上榜」

上周30人命喪交通事故　死亡最多3縣市「桃園又上榜」

小吃店氣爆！老闆聞到瓦斯味開電扇爆炸

小吃店氣爆！老闆聞到瓦斯味開電扇爆炸

唐吉訶德桃園12/5開幕無24H營業

唐吉訶德桃園12/5開幕無24H營業

關鍵字：

徵收航空城東隆凱悅抗議桃園

讀者迴響

熱門新聞

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

驚喜！大谷翔平IG轉發祝賀台灣奪冠　

林昱珉「球技到刺青」都是亮點！　登日網熱搜：好反差

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面