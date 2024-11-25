桃園東隆凱悅社區未徵收憂成機場孤島　赴交通部「自砸雞蛋」抗議

▲航空城原位保留居民權益促進會偕同桃園東隆凱悅社區居民，赴交通部抗議，居民激動拿雞蛋砸自己還下跪，氣氛緊張。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園航空城區段徵收作業已結束，其中住在東隆凱悅社區43戶居民，少數人不同意而被排除徵收範圍，憂心未來成為機場孤島，承受噪音及淹水威脅，今（25日）上午近百人齊聚在交通部陳情抗議，盼社區納入航空城徵收範圍，交通部航政司官員出面接下陳情書後，隨即快閃未作回應。

航空城原位保留居民權益促進會今偕同社區居民，動員3輛遊覽車、近百人今一早前往松山機場快閃抗議，隨後轉往到交通部大門口，拉布條並高喊「我要納入徵收，給我安全住所」、「專案處理東隆凱悅，拒做次等公民」口號。

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居民更上演行動劇，拿起雞蛋砸向自己，氣憤說好不容易買下一棟房子，因為國家要辦航空城，徵收卻被排除在外，權益控制在少數人手上，社區將變成孤島，居民變成棄民，「難道我們是賤民嗎？」情緒激動一度下跪，盼交通部能重視。

▲桃園東隆凱悅社區居民赴交通部陳情，盼納入航空城徵收範圍。（圖／記者蔡亞樺攝）

航空城原位保留居民權益促進會理事長呂佳峰指出，變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫在10月30日辦理公展，排除東隆凱悅社區納入第一種住宅徵收範圍，學校、公車站、社區活動中心等設施將一一拆除，出入僅靠一條聯外道路，淪為被邊緣化的機場孤島。

呂佳峰表示，航空城第3跑道將填高至海拔13至14公尺，現在北跑道海拔約 18公尺，位在2條跑道中間的東隆凱悅社區僅8公尺高，地勢低漥，氣候劇烈變遷未來下雨必淹水，且機場噪音分貝大，危害居民生命財產安全與居住品質。

▲交通部航政司科長王世寧（左二）出面接下陳情書。（圖／記者蔡亞樺攝）

東隆凱悅社區主委廖翠菱提到，此次公展依內政部都委會982次決議，須經土地全部所有權人同意，東隆社區總共43戶，其中6戶不同意，管委會已取得37戶簽署同意書，但982決議排除徵收，對該社區所有權人不公平。

廖翠菱在場向交通部喊話，以專案方式將東隆凱悅社區，讓不同意徵收的6戶居民留下，想被徵收的37戶居民能徵收搬遷，創造三贏。交通部航政司科長王世寧出面接下陳情書，但未做說明便快步離開，交通部表示，稍後發布新聞稿說明。