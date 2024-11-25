東隆社區盼獲桃園航空城徵收　交通部允：納入都委會審議參考

▲航空城原位保留居民權益促進會赴交通部遞交陳情書，爭取東隆凱悅社區納入航空城徵收。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園航空城變更案土地徵收引爭議，東隆凱悅社區近上百位居民今（25日）前往交通部陳情，盼納入航空城徵收用地。對此交通部表示，將請民航局依都市計畫法第19條規定，納入後續都委會審議參考，也請社區居民儘速整合共識意見。

桃園東隆凱悅社區與過田聚落、光明社區組成航空城原位保留居民權益促進會，今上午赴交通部遞交陳情書，指出社區位處桃園機場北跑道與第3跑道之間，未來將面臨噪音、淹水、機場航空保安、商店遷移致生活機能喪失等問題，形同孤島。

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東隆凱悅社區管委會主委廖翠菱表示，社區有43戶住家，其中37戶同意納入徵收，但有6戶不同意，因此被排除徵收，希望需地機關交通部能夠專案處理，納入徵收範圍。交通部航政司科長王世寧出面接下陳情書。

交通部稍早發布新聞稿回應，此次都市計畫變更作業，經內政部10月14日公告，10月30日至11月28日公開展覽，並於11月8日辦理公開說明會，由民航局、國土署城鄉發展分署、桃園市政府地政局等單位於會中就民眾訴求妥予回應說明。

交通部表示，為保障桃園航空城區段徵收範圍內的住戶權益，依據內政部都委會第982次會議決議略以，如陳情納入桃園航空城區段徵收範圍部分，須經該筆土地的全部土地所有權人同意後，始得納入，再由需地機關檢送調整都市計畫變更方案及土地所有權人同意證明文件送國土署城鄉分署。

針對東隆凱悅社區居民今（25）日陳情納入桃園航空城區段徵收範圍，交通部對此表示，將請民航局依都市計畫法第19條規定納入後續都委會審議參考，也請社區居民儘速整合共識意見，以確保全體住戶權益。

交通部強調，桃園航空城是國家重大建設計畫，現已進入區段徵收公共工程、安置住宅、安置街廓五大管線及聯外道路等實質建設階段，秉持行政院指示「居住正義」、「蛋黃區蛋白區標準一致」、「落實先建後遷」等原則，處理徵收補償及安置工作。