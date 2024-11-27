性別又遭質疑！林郁婷世界盃退賽抗議　卓榮泰力挺



▲行政院長卓榮泰對奧運金牌選手林郁婷退賽回應。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

世界盃拳擊賽年終決賽即將在英國舉行，27日驚傳主辦單位世界拳擊總會不斷質疑奧運金牌林郁婷的參賽資格，導致林郁婷的教練曾自強決定棄賽表達抗議，行政院長卓榮泰今天上午到刑事局視察掃毒成果時，回應媒體詢問表示：林玉婷是奧運女子拳擊金牌得主「毋庸置疑的不爭的事實」在今天發生我們主動退賽的事件「覺得非常的遺憾」。卓也允諾，政府教育部體育署會跟選手以及單項協會繼續努力，確保未來林郁婷參加重要國際賽事、包含2028的奧運比賽的種種的權利。

卓榮泰指出，該項賽事主辦機關世界拳擊總會（World Boxing，WB），是新設立的國際協會，目前認為相關機制都不健全，最嚴重的問題在於「對於參賽者呈送的醫療資訊沒有明確保密機制」，所以在教練衡量各種情況下，為了保護選手的醫療隱私，引發無謂的討論，決定要退出比賽。

卓榮泰呼籲：既然世界拳擊總會是國際奧會下認可的國際組織，應該全面性建立安全有效的內控制度，才能保護拳手在公平條件下參賽，未來我們會透過體育署和拳擊協會通過法律爭取對選手的保障，確保選手在有利、合法的情況下擁有參加各項國際比賽的權力。

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