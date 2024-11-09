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川普選舉又瞎扯「男變女」　林郁婷高EQ：主辦單位不是吃素的

▲▼林郁婷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣拳后林郁婷、曾自強教練出席長庚學術研討會 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美國共和黨總統候選人川普即將重返白宮，他在巴黎奧運以及近期選舉期間，頻頻針對女子拳擊賽事的性別爭議做出評論，並影射台灣拳后林郁婷「男人變性成女人」。林郁婷今(9日)出席活動，對此表示：「以為主辦單位是吃素的嗎？主辦單位都出來掛保證了，基本上不用再多說什麼」。

川普上月接受美國職業摔角（WWE）退役選手「送葬者」（The Undertaker）採訪，討論「保護女子運動免受跨性別運動員的影響」，提及巴黎奧運女子拳擊性別爭議，「現在奧運有2個……2個人變性成為女人，他們倆都贏得了金牌，令人震驚。」

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此後，在美選投票前的賓州雷丁造勢會上，又再度提起巴黎奧運爭議，並影射台灣金牌拳后林郁婷、阿爾及利亞拳后「男變女」，「你們看過那2個拳手嗎？他們原本是男人，變性成女人」。川普還稱，她們可以跟拳王泰森對打，若把泰森和賀錦麗放上擂台，一定很有趣。

▲▼林郁婷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣奧運好手感謝長庚在運動醫學上的支持。（圖／記者許宥孺翻攝）

林郁婷今日出席高雄長庚運動醫學學術研討會，對於性別爭議又被川普說三道四，她再度發揮高EQ回應：「這些議題不用再多說什麼，我們回國之後該做的準備都有，在比賽的時候，大家可以想，如果說你們都會有這樣的問題，那以為主辦單位是吃素的嗎？不會想到這些問題嗎？主辦單位都出來掛保證了，基本上我覺得不用再多說什麼。」

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