健保、治安、民主都是寶！南非女孩拚了命入籍台灣　還要「選里長」報恩

圖文／今周刊

「整整802天，我沒有任何國籍，當時的工作也中斷了……，來自南非的女孩范安琪，放棄一切只為了想當「台灣人」。

「要當台灣人很難欸！但很多台灣人好像不知道自己有多幸運。」范安琪談起申請入籍「變成台灣人」的過程，忍不住感嘆道，並表示再也找不到一個國家像台灣這麼好。范安琪說自己深受台灣照顧，現在也想回饋這片鄉土，她的夢想竟是「當里長」！

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意外來到台灣 人情味幫她克服文化衝擊

范安琪出生在南非，但當時南非治安非常不好，晚上開車遇到紅綠燈甚至不敢停下來，因為只要車速一放慢，可能隨時就有歹徒衝上來打劫，包括她在內許多女生，天黑根本不敢出門。

19歲那一年，她離開南非，陸續到伊朗和西班牙等地生活，就在2000年前後，當時南非政府還與台灣交好，在許多南非朋友的推薦下，她意外來到台灣。

初到台灣的范安琪完全不懂中文，非常不習慣這裡的生活，但台灣的「兩大特色」讓她很快地就定下心來，她說「第一個是安全，沒想到就算在凌晨，一個人走在路上也能這麼安心，東西放在咖啡廳桌上，也不會有人來拿！這點連在歐洲都做不到。」，第二是台灣的「人」都很善良。

「台灣人在很多瞬間的行為，很容易觸動人心。」范安琪舉例，下雨天過馬路時，始終會有好心人跑來撐傘、熱情地帶路，但令她印象最深刻的是，有一回半夜她在餐廳不小心用刀劃傷了自己的手腕，血流入注下，她忍痛送走客人後，打電話給計程車司機就醫。「那時還是半夜三點鐘，司機載我趕到醫院後並沒丟下我，而是陪我一起進急診室，並不停地喊叫醫護人員，像爸爸的角色一樣。」范安琪說，對方還安慰她：「我會在這等妳，等一下會送妳回去。」這句話讓一向堅強的安琪忍不住哭了出來。

外交事故讓她驚覺「必須成為台灣人」

范安琪在台灣一住就10多年，直到2018年前後，台灣和南非出現外交問題，她才意識到未來可能拿不到簽證，必須被迫離開台灣，「但我怎麼能離開台灣，這裡已經是我的家了！」安琪激動的說道，「所以當時我就下定決心，要成為真正的台灣人。」

為了入籍台灣，范安琪主動取消南非國籍，並開始了長達802天「無國籍」的身分，「當時我在台灣原本一邊做貿易、一邊投入電影工作，常要出國開會，但沒有身分證明，哪裡也去不了，工作被迫終止。」

入籍考試不簡單 她直呼：請台灣人珍惜

但外國人入籍流程非常繁瑣，除了一堆手續與必須耐心等待外，最讓人頭痛的就是「歸化測試」，題目內容從國家法規、節慶習俗到民族地理等無奇不有。

「題目會問國旗的三個顏色代表什麼意思？很多人會說青天白日滿地紅，但答案是自由、平等、博愛；還問台灣最長的河是什麼河？是濁水溪。真的很難欸！」范安琪苦笑說，有些題目搞不好連台灣人都不知道答案呢。

這些考驗讓范安琪發現「外國人要當台灣人並不容易」，但卻發現不少台灣人似乎身在福中不知福，「我很常聽到有人在抱怨台灣，從房價、薪水一路到各種政策問題，但其他國家也有同樣的問題，我就覺得台灣的健保、安全、民主是寶，所有這些加起來，沒有一個國家比台灣好欸！」她激動的表示，也希望台灣人能知道自己有多幸運，並好好珍惜。

與頭城的命定相遇 她想「當里長」回饋台灣

在等待台灣身分證的期間，范安琪受朋友邀約來到宜蘭頭城，第一眼就愛上這個純樸的小鎮，「在這裡大家就像一家人一樣，有山也有海，真的非常美麗。」

好不容易拿到台灣身分證，范安琪接著思考要怎麼留在頭城工作，她想開一間兼具台灣與南非特色的咖啡廳，朋友則建議她善用嶄新的「台灣身分」，並推薦她向鐵路局詢問是否有適合租賃的房子，「不敢相信運氣這麼好，那是一間120年的老房子，一踏進去就知道，我找到命中注定的房子了！」

范安琪感動的表示，如果不是來台灣她不會過得這麼開心，如果不是因為成為台灣人，她也不會幸運租到這麼美麗的房子，她決定「報答台灣」。

「頭城最大的問題是很少人會講英文，外國人來玩會有點困難，所以我開始去找在地的小餐廳，幫他們翻譯英文菜單，然後拍YouTube介紹他們。」不僅如此，范安琪甚至還創建了頭城當地的餐廳社群，互相交流開店資訊、彼此幫助。

但這樣做還不夠，她希望能讓更多人能看見頭城，甚至萌生了參選的念頭，范安琪說：「我希望盡我所能的幫助在地人，未來有機會要出來選里長。」

「車站前應該要辦市集，交通路線應該如何規劃才能方便遊客」范安琪對著認識10多年的好友侃侃而談；當地衝浪店的老闆Jay觀察，范安琪不但會幫忙介紹客人，還想將頭城的特色店家串聯起來，做成套裝行程行銷，他忍不住說：「簡直比台灣人還關心台灣，她如果選里長，我一定投她一票。」

成為台灣人的意義：變成更好的人

無論是投入咖啡廳生意，還是打點頭城鄉親的大小事，范安琪一樣賣力，她說：「這就是成為台灣人的意義」。

范安琪說，台灣讓人感覺如此美好，就是大家都有「取之於社會，用之於社會」的觀念，「我受到很多台灣人的幫助，我覺得我也有責任要當個更好的人，我也想要幫助別人，讓周邊的人也能為我『成為台灣人』而驕傲。」

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