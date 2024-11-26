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「日本隊道歉表」惹議！蔣萬安狂喊謝謝英雄　許淑華痛批：死不道歉

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員簡舒培就捷運信義線東延段施工延誤進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政總質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，但台北市長蔣萬安24日晚間於市政大樓觀看轉播時，拿出一張「日本隊道歉表」，引發網友痛批「道歉表不是這個意思」，民進黨台北市議員顏若芳也大酸「丟臉全世界」，民進黨台北市議員許淑華26日還拿出「空白道歉表」要蔣萬安重寫，但蔣不斷說「最重要的是謝謝英雄」，讓許痛批「死不道歉」。

蔣萬安今天下午赴台北市議會進行市政總質詢，被問到「日本隊道歉表」被痛批丟臉丟到國外去，會不會認為哏玩錯了？蔣萬安回應，「我想不管用什麼樣方式，最重要都是希望中華隊能奪得冠軍。」

許淑華質詢時也貼出蔣萬安拿「日本隊道歉表」照片，質疑蔣搞不清楚「道歉表」用意。蔣萬安回應，原本大家不看好中華隊，但後來打到冠軍戰，所以大家就跟中華英雄道歉，「一開始當然知道原意，但這個方式是要讓大家知道，我們希望為中華隊加油，希望中華隊拿到冠軍的心是一樣的，大家用各種不同方式幫中華隊加油。」

▲▼台北市議員許淑華拿出空白的「道歉表」要台北市長蔣萬安填寫。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員許淑華拿出空白的「道歉表」要台北市長蔣萬安填寫。（圖／記者袁茵攝）

許淑華追問，所以現在知道「道歉表」的意思了沒？蔣萬安說，「其實我一開始就知道，我一開始就非常支持中華隊，也就看好他們。」

此時，許淑華透過PPT播放出一張空白的「道歉表」，表示蔣萬安從一開始至今發生這麼多荒謬事情，所以自己要給蔣一個機會，讓蔣跟球員、球迷說一下，這段時間應該要道歉什麼事？

蔣萬安則不斷表示「一開始很多人並沒看好，包括日本媒體⋯」、「我們都是為中華隊加油」，隨後又說「首先要感謝所有台灣英雄在球場上為我們拚戰，然後拿到世界冠軍，這也是睽違非常多年之後擊敗日本，中止他們（日本）27連勝，且讓世界看到台灣棒球發展，也謝謝所有球迷支持，對中華隊從分組預賽直到東京，甚至很多人自己買機票飛到東京巨蛋去，為中華隊加油⋯」

面對蔣萬安沒有正面回應，許淑華直言「我不是要你演講，你的『道歉表』要寫什麼？」蔣萬安僅說「我就是對中華隊感謝，感謝他們付出」、「我們是感謝中華隊所有台灣英雄，也希望未來所有好友都能支持台灣棒球發展。」

許淑華認為，蔣萬安應該要說「因為我蹭的不對，造成大家困擾，我真的覺得深感抱歉」或「我的獎金發放，因為幕僚作業沒處理好，我為這事件讓大家覺得失望而道歉」等，並要蔣萬安再說一次。但蔣萬安仍強調，自己已經說了，就是「感謝中華英雄」，讓許淑樺痛批「你就是死不道歉喔！」並坦言對蔣萬安非常失望。

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

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