稱「柯文哲不法所得逾億元」　律師揭涉2罪：數罪併罰最重30年徒刑

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，週刊今（27日）報導，柯被發現有8大金庫密帳，逐一約談、比對，有重大進展，除沈慶京行賄1710萬元，又查出逾2300萬賄款及侵占千萬政治獻金，累計不法金額已逾億元。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲涉犯兩大犯罪，第一「貪污治罪條例最重無期徒刑的違背職務收賄罪」、第二「侵占犯罪所得的侵佔罪」，他強調，侵占一筆構成一次犯罪，刑法規定，數罪併罰最重30年徒刑。

黃帝穎表示，鏡週刊今報導「經辦案人員連日過濾，需開收據的政治獻金專戶中款項，除了之前被查出違法挪用30萬元成立『新故鄉智庫協會』，另發現違法提領1000萬元用以成立『眾望基金會』，加上由『木可公司』的收受的4000餘萬元政治獻金也被侵占，柯文哲公益侵占金額逾5030萬元」。

黃帝穎表示，另外，「檢廉在需開收據的金庫密帳，又清出與沈慶京有關的新賄款約2300萬元，加計之前已曝光在市長室等收受的1500萬元及210萬元假獻金、真賄款，柯從沈處收到賄款共逾4000萬元；另被檢廉視為大秘寶的柯USB密帳，扣除沈1500萬元及給高虹安等人競選使用，其他的1000餘萬元也屬公益侵占，柯案不法金額已超過億元」。

黃帝穎指出，柯文哲億元不法所得，涉犯兩大犯罪。第一，.柯文哲收賄沈慶京逾4000萬元，是貪污治罪條例最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

黃帝穎再指，朱亞虎認罪行賄，獲得200萬元具保停押，朱亞虎認罪範圍應不只之前坦承的210萬元，否則條件相同，應是維持聲請延長羈押，因此，朱亞虎能獲得檢方同意交保，行賄證詞應有所突破。

黃帝穎直言，近十年各級法院的貪污判決，只要有行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，無一例外。柯文哲收賄沈慶京逾4000萬元金流遭掌握，又有朱亞虎認罪行賄，柯文哲「違背職務收賄罪」，處十年以上徒刑，最重無期徒刑。

第二，黃帝穎說，柯文哲侵占逾6000萬元政治獻金等犯罪所得，侵佔罪一罪一罰最重30年徒刑。謝國樑公開坦承捐200萬元給民眾黨，錢竟然進到柯文哲私帳，類似款項被柯文哲挪用或私用逾6000萬元，侵占罪為五年以下徒刑，但一罪一罰，侵占一筆構成一次犯罪，刑法規定，數罪併罰最重30年徒刑。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／記者林敬旻攝）