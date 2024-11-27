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柯文哲「收錢八大金庫」曝光！　神祕單位代號流出

柯文哲收賄逾4,000萬元，另涉侵占政治獻金逾6,000萬元。

▲柯文哲收賄逾4,000萬元，另涉侵占政治獻金逾6,000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，檢廉密集調查他涉犯的貪汙事實，又有重大進展！本刊掌握，檢廉從柯文哲實質掌握的8大金庫密帳，整理出逾300筆可疑的政治獻金，發現其中有逾2,300萬元與威京集團總裁沈慶京相關的金流，認為是有對價關係的賄款，加上他涉侵占政治獻金逾5,000萬元，柯案所涉及的不法金額已破億元。

知情人士指出，檢廉掌握民眾黨內部一份去年8月的帳冊顯示，柯文哲擁8大金庫，分別是總統選舉政治獻金專戶、黨部政治獻金、木可公司、眾望基金會、新故鄉智庫協會、零用金、代號「A」及USB隨身碟現金帳冊的密帳，自柯成立民眾黨後陸續設立，8大金庫密帳又以開收據及不收開據區分管理。

柯文哲的8大金庫除USB現金帳，其餘木可公司、新故鄉智庫協會等7單位都在台玻大樓內運作。

▲柯文哲的8大金庫除USB現金帳，其餘木可公司、新故鄉智庫協會等7單位都在台玻大樓內運作。

8大金庫密帳，在單位欄上寫的分別是競選總部、黨部、基金會、協會、零用金、A等6大單位，另有木可公司帳則被滅證，柯文哲與橘子許芷瑜共管的USB隨身碟現金帳冊則被還原部分。

前7個密帳屬於要開收據的政治獻金或捐款，由柯文哲與李文宗操盤，收入曾達2.6億餘元，去年8月餘額1.56億餘元，其中，數額最大的是總統選舉政治獻金專戶，約1.3億萬元，最少的是零用金8萬元，其餘黨部、基金會等金庫餘額，約400餘萬至800萬元不等。

柯文哲的帳房李文宗（圖）負責政治獻金等公帳，現金密帳則由許芷瑜負責。

▲柯文哲的帳房李文宗（圖）負責政治獻金等公帳，現金密帳則由許芷瑜負責。

第8個金庫密帳屬於不開收據的收入，記在USB中，包含「小沈1500」及博奕大亨陳盈助捐助的300萬元等，總計15筆約4,340萬元。

經辦案人員連日過濾，需開收據的政治獻金專戶中款項，除之前被查出的違法挪用30萬元成立新故鄉智庫協會，另發現違法提領1,000萬元用以成立眾望基金會，加上由木可公司的收受的4,000餘萬元政治獻金也被侵占，柯文哲公益侵占金額逾5,030萬元。

此外，檢廉在需開收據的金庫密帳，又清出與沈慶京有關的新賄款約2.300萬元，加計之前已曝光在市長室等收的1,500萬元及210萬元假獻金、真賄款，柯從沈處收到的賄款共逾4,000萬元；另被檢廉視為大祕寶的柯USB密帳，扣除沈1,500萬元及給高虹安等人競選用，其他的1,000餘萬元也屬公益侵占，柯案不法金額已超過億元。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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